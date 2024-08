Las reflexiones del ministro de Justicia y del fiscal nacional en medio de la crisis de seguridad

Esta jornada el ministro de Justicia, Luis Cordero; junto al fiscal nacional, Ángel Valencia, y la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, participaron del conversatorio “Seguridad y Justicia: Chile en la encrucijada”, organizado por Radio Duna.

Desde el Hotel Mandarín Oriental, las dos autoridades junto a la representante del mundo empresarial abordaron la crisis de seguridad que afecta a nuestro país.

En la instancia, una de las reflexiones que compartió el titular de Justicia fue que el combate contra la seguridad “es un problema muy global”. En esa línea, agregó que “no hay que perder de perspectiva que sociedades seguras son sociedades pacíficas e inclusivas, y que para lograr eso, hay que reducir los niveles de impunidad. Para eso, recuperar confianza es clave, también para el funcionamiento de la democracia, para la política y el derecho”.

“Para hacer eso, hay que tener acciones conjuntas, hay que tener acciones eficaces, porque de lo contrario vamos a entrar en una dinámica que es extremadamente perversa, y por eso debemos salir pronto de la discusión de que más leyes es más seguridad, hay que tener cuidado con eso. Tenemos muchas leyes, lo importante es saber cuán eficaces van a ser, y eso requiere acción conjunta, y requiere también administrar esa acción sosteniendo los periodos electorales, porque los periodos electorales desatan pasiones que distraen ya ni siquiera el largo plazo, sino que la consistencia en el corto plazo”, añadió el secretario de Estado.

Por su parte, el mandamás del Ministerio Público acotó que “tenemos un conjunto de leyes que son valiosas, que nos van a dar herramientas importantes y que están orientadas a dar herramientas para la persecución de delitos violentos, que son los problemas que hoy día estamos enfrentando”.

Bajo ese marco, sostuvo que sus preocupaciones están en que aquellas leyes hay que “implementarlas adecuadamente (...) coincido con que no podemos tener un conjunto de leyes, pero si no somos capaces de aplicarlas adecuadamente y no nos articulamos con los demás servicios, no vamos a tener resultados más importantes”.

En tanto, la presidenta de la Sofofa complementó señalando que “desde el sector empresarial, a veces estamos muy desde la opinología, y hay que mostrar la musculatura que tenemos, y en los últimos años han habido avances importantes. Las empresas hemos ido incorporando tecnología, tenemos georreferenciado cuáles son las zonas de riesgo, se la hemos puesto a disposición al fiscal, el cruce de datos, este banco unificado de datos del tipo de delitos, del tipo de facturas, del tipo de instrumentos que han sido robados, entre otros”.

31 Mayo 2024 Entrevista a Rosario Navarro, Presidenta de la Sofofa Foto: Andres Perez

“Hay muchas buenas ideas, pero vamos viendo a raíz de todas las leyes que se han ido aprobando, cómo recorremos este camino. Y lo principal, estamos conscientes de que hay un problema, hay un punto de no retorno, todavía nos preocupa y nos ocupa como ciudadanía y como sociedad, y yo creo que hay que irse con un mensaje positivo, no es demasiado tarde, hay países que lo han resuelto, hay que ir a buscar cuáles son esas respuestas que han tenido”, cerró Navarro.