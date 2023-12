“Les garantizo que no va a haber impunidad”: Boric dice estar “conmocionado y desgarrado” por homicidio de niño de 5 años

En su último día de gira por la Región de Los Ríos, el Presidente Gabriel Boric llamó a la unidad nacional para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Esto, luego que un niño de cinco años murió la noche de este martes al ser baleado en la comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cuando desconocidos, al interior de un vehículo, dispararon contra un hombre que se encontraba en un automóvil en las afueras de su casa. Posteriormente, los antisociales apuntaron hacia el interior de la vivienda del sujeto, baleando al niño, a su abuelo y a un vecino.

Desde la comuna de Máfil, en Los Ríos, donde participó de una inspectiva a las nuevas dependencias de la Tenencia de Carreteras Valdivia Norte y entrega de vehículos policiales para la Región de Los Ríos, el Mandatario señaló: “Comienzo este discurso conmocionado y desgarrado por el asesinato vil y cobarde de un menor de cinco años, que es algo que no podemos naturalizar”.

“Le garantizo al país que no va a haber impunidad, que los autores de estos crímenes van a ser encontrados y que van a tener las penas más altas que permita el sistema y para eso solicitamos el trabajo dedicado, que sabemos que lo están haciendo, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial”, agregó

Y luego envió un potente mensaje: “La lucha contra la delincuencia y en particular contra el crimen organizado, tal como ha sucedido en muchos otros países, va a ser una pelea larga. Va a ser una pelea de muchos golpes, pero quiero que sepan que como Presidente de la República, el crimen organizado no me amedrenta y que como gobierno lo vamos a perseguir, lo vamos a desarticular y lo vamos a encerrar”.

Respaldo a las policías

El Jefe de Estado también aprovechó -no de manera directa- de referirse a las medidas que han tomado algunas comunas en la Región Metropolitana, como La Reina y La Florida, donde los alcaldes José Manuel Palacios y Rodoldo Carter decretaron emergencia comunal, con propuestas que incluye a personal distinto a Carabineros para resguardar la seguridad.

“A propósito del debate en que estamos como país, surgen muchas veces diversas propuestas y en esto quiero hacer una invitación a que no perdamos el foco. Las instituciones para combatir la delincuencia son las policías, y como ha dicho la ministra del Interior (Carolina Tohá), el subsecretario (Manuel Monsalve), como también lo hemos conversado con el general director de Carabineros, lleguemos a un acuerdo para seguir sacando a policías de labores administrativas y tener mayor presencia policial en los territorios”, apuntó.

Y además llamó a no intentar sacar provecho político ante la crisis de seguridad y a trabajar en conjunto: “Espero que nadie en su sano juicio trate de aprovecharse de este tipo de actos para sacar pequeñas ventajas políticas ni para hacer ningún tipo de campaña. Porque acá tenemos dos caminos a seguir: o trabajamos todos juntos, independientes de las legítimas diferencias políticas, y le ganamos como sociedad, más allá de izquierdas, derechas, más allá de cualquier sigla de partido, a la delincuencia y al crimen organizado, o nos dividimos entre nosotros. Yo, como Presidenta de la República, opto por lo primero”.