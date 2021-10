Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: gobierno evalúa reponer reforma de pensiones intentando frenar el cuarto retiro

Gobierno evalúa reponer la reforma de pensiones intentando frenar el cuarto retiro

No está del todo zanjado, pero La Moneda analiza la opción de reactivar la reforma de pensiones congelada en el Senado desde mediados de año –y retirar la ley corta que ingresó en septiembre– apostando a frenar una eventual aprobación del cuarto retiro de fondos previsionales.

De acuerdo a un artículo de las periodistas Paula Catena y Mariana Marusic, el gobierno estaría dispuesto a hacer algunas concesiones a la oposición si es que los senadores de centroizquierda se comprometen a rechazar el nuevo rescate del 10% que se pondría en votación durante los próximos días.

En La Moneda prevén que la próxima semana será clave para ver si pueden avanzar en este diseño.

Una de las razones de por qué se trabó la tramitación de la reforma de pensiones –aprobada en la Cámara de Diputados en enero de 2020– es la pretensión de la oposición de que los 6 puntos de cotización adicional que contempla el proyecto se destinen íntegramente a un fondo colectivo solidario. Lee más de esta historia.

Convencionales fijan posturas de cara al debate de fondo para una nueva Constitución

La Convención Constitucional dio inicio ayer a los denominados “discursos de apertura”, oportunidad en que los constituyentes aprovecharon de fijar algunas posturas de cara al proceso de redacción propiamente tal de la nueva carta fundamental.

Revisa a continuación algunas de las 37 alocuciones que se realizaron ayer y que continuarán hasta el próximo martes:

Jaime Bassa (Frente Amplio): “Llegamos a esta Convención para trazar esta ‘hoja en blanco’ con las demandas de nuestros pueblos y generar las condiciones para la construcción de una sociedad radicalmente democrática, más justa, inclusiva, plurinacional, paritaria, descentralizada y con un enfoque socio ecológico”

Marcela Cubillos (Vamos por Chile): “La izquierda tiene los votos para escribir sola la Constitución y está resuelta a hacerlo. Así la promesa de construir la casa de todos se desvanece antes del inicio del debate de fondo”.

Camila Zárate (ex Lista del Pueblo): “Este modelo no es viable, prueba de ello es la catástrofe ecológica, social, sanitaria, climática y política que habitamos, la cual nos insta a generar cambios estructurales que comienzan por deconstruir el imaginario del crecimiento y el consumo basado en la acumulación y la apropiación”.

Cristina Dorador (Movimientos Sociales): “No podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma, tenemos el derecho a pensar y cuestionarlo todo. Para ello los múltiples conocimientos y saberes de los pueblos de Chile son fundamentales para construir nuevos futuros”.

Arturo Zúñiga (Vamos Por Chile): “Una Constitución no se entiende sin un reconocimiento al derecho a la vida y la dignidad de todo ser humano, no se entiende sin la libertad de asociación y libre emprendimiento de personas y familias, no se entiende sin el reconocimiento del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”.

Daniel Stingo (Frente Amplio): “Buscaremos una Constitución que establezca un Estado social de derecho, con justicia social y que no permita los abusos y desigualdades que amparaba la Constitución del 80. Una Constitución inclusiva, con perspectiva de género, descentralizadora, plurinacional y con una mirada medioambiental”. Lee más de esta historia.

A foco...

> ¿Se viene la tercera ola?

Según los reportes del Minsal, se constata una expansión de Covid-19 en 15 regiones del país, donde la situación más preocupante se observa en la Región Metropolitana, por lo que el Colegio Médico alertó sobre la alta probabilidad de que enfrentemos una nueva ola de la pandemia.

Para entender: ayer se volvieron a reportar más de mil casos nuevos de contagios mientras que la positividad a nivel nacional se ubicó en 2,36%. Pero más allá de estas cifras –aún lejanas de los peaks registrados entre abril y junio– a las autoridades les preocupa que la velocidad en el incremento de casos supera a la que hubo para los anteriores brotes de este año.

“Es muy probable que enfrentemos una tercera ola y hay que estar preparados como si esta no fuera a ser tan pequeña”, dijo ayer la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

En perspectiva: distintos especialistas recomiendan volver a la comunicación de riesgo y promover el uso de mascarillas, lavado de manos y evitar las aglomeraciones en espacios cerrados, como también fortalecer la estrategia de testeo. Lee más de esta historia.

Atención con...

> El saldo judicial de los desmanes. Pese al intento del Ministerio del Interior de que los formalizados por hechos graves de violencia durante el aniversario del 18-O quedaran en prisión preventiva, solo a un 14% de ellos se les aplicó esa medida cautelar. Sigue leyendo

> Ues denuncian trabas a migrantes. El Cruch alertó que unos 150 extranjeros admitidos en distintos programas de posgrado en universidades chilenas no han podido obtener sus visas de estudiante. La situación fue informada a la Cancillería. Sigue leyendo

> Argentina congela sus precios. La medida, que busca contener la inflación que en doce meses ya supera el 50%, desde ayer afecta a más de 1.400 productos de consumo masivo, entre ellos 96 bebidas alcohólicas. Los gremios criticaron esa política. Sigue leyendo

Editorial

Indispensable asesoría técnica en la Convención

Llama la atención que habiéndose iniciado la discusión de los contenidos de la nueva Constitución, aún no se haya implementado la secretaría técnica, órgano relevante para procurar que los constituyentes cuenten con asesoría objetiva y entregada en igualdad de condiciones.

Opinión

» Quintana y la utilidad de la violencia

La miopía política puede acarrear nuevas calamidades a nuestro país. Lo demuestran los demagogos que, desde sus cargos parlamentarios bien pagados, alientan el desvarío de los que creen en la “capacidad transformadora” de la revuelta y la molotov.

Por Sergio Muñoz

» Cómplices activos

Curioso sería que el subsecretario Galli terminara sumariado en Contraloría por condenar los desórdenes públicos y los delincuentes indultados por concesión graciosa del Congreso Nacional.

Por Cristián Valenzuela

Crónica Estéreo

Pedro Castillo, sin respaldo de su propio partido. El presidente peruano irrumpió en la política de su país y llegó al poder siendo un enigma, y en 90 días de gobierno ha hecho poco por despejar las dudas. Hace unos días, un golpe de timón suyo resultó en la pérdida de respaldo del partido que lo llevó al poder, Perú Libre. En medio de la trifulca, el Mandatario continúa dando señales confusas sobre el rumbo por el que pretende conducir a su administración.

Revisa aquí el podcast

