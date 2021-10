Hoja en blanco, derechos universales y llamados al diálogo: discursos de apertura marcan jornada en la Convención Constitucional

Esta mañana comenzaron los discursos de apertura de la Convención Constitucional, instancia donde los convencionales fijaron posturas de cara al debate de fondo que se abrirá ahora para la redacción de la nueva Constitución.

La cita estaba agendada a las 9:30 horas, sin embargo, el inicio de la actividad estuvo marcada por críticas a la decisión de la mesa directiva de que la primera salida del Pleno sea a la Región del Biobío.

Al respecto, la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, señaló: “Tomamos en consideración que esto fuera en un lugar donde ninguno de los miembros de la mesa ampliada perteneciera, ese fue un criterio”. Además, aseguró que se actuó de buena fe y que para la próxima salida se le consultará al Pleno.

Tras la discusión, 37 convencionales tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos a través de los discursos de aperturas. Esto, dos días después que se diera inicio al debate constitucional -el 18 de octubre- y cuando las comisiones temáticas ya han escogido a sus respectivos coordinadores.

A continuación 15 intervenciones que se dieron durante la jornada:

Jaime Bassa, Frente Amplio: “Llegamos a esta Convención para trazar esta ‘hoja en blanco’ con las demandas de nuestros pueblos y generar las condiciones para la construcción de una sociedad radicalmente democrática, más justa, inclusiva, plurinacional, paritaria, descentralizada y con un enfoque socio ecológico”.

Además, el vicepresidente de la Convención y representante del distrito 7, dijo que trabajará por la consagración de un sistema parlamentario, unicameral, con mecanismos de democracia directa dejando atrás el modelo subsidiario.

Alejandra Flores, Pueblo Aymara: “Quiero expresar la idea de que la columna vertebral de la nueva Constitución sean los derechos humanos en toda su integralidad, donde el Estado garantice los derechos sociales y culturales de forma universal y con calidad para hacer efectiva la dignidad de todas las personas”.

En esa misma línea, la constituyente aymara propuso un Estado descentralizado con equidad territorial y con autoridades de mandato revocatorio. En paralelo, apuntó a un Estado plurinacional con reconocimiento de la libre determinación de los pueblos.

Ruth Hurtado, Vamos por Chile: “No seré testigo impávida de la destrucción de nuestra patria (...) tenemos que recuperar Chile de la violencia y de ésta indiferencia o complicidad frente a ella, porque si en Chile se quema viva a una familia y no decimos nada, somos parte del problema”.

La constituyente del distrito 22 también afirmó que defenderá a la familia, la vida de los que no han nacido, que valora a la institución de Carabineros, y que defenderá la libertad religiosa y de conciencia.

Camila Zárate, exLista del Pueblo: “Este modelo no es viable, prueba de ello es la catástrofe ecológica, social, sanitaria, climática y política que habitamos, la cual nos insta a generar cambios estructurales que comienzan por deconstruir el imaginario del crecimiento y el consumo basado en la acumulación y la apropiación (...) única solución: Ecoconstitución”.

Marcela Cubillos, Vamos por Chile: “La izquierda tiene los votos para escribir sola la Constitución y está resuelta a hacerlo. Así la promesa de construir la casa de todos se desvanece antes del inicio del debate de fondo”.

La exministra de Educación también expresó que el Reglamento de Ética aprobado es “intolerante y viola la libertad de expresión”. Además, señaló que la violencia no puede inspirar el trabajo de la Convención y que levantará la voz por una República unida.

Cristina Dorador, Movimientos Sociales: “No podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma, tenemos el derecho a pensar y cuestionarlo todo. Para ello los múltiples conocimientos y saberes de los pueblos de Chile son fundamentales para construir nuevos futuros”.

La científica -y ahora coordinadora de la Comisión de Conocimiento- mencionó la necesidad de hacerse cargo de la crisis climática. “Este mensaje nos compromete a avanzar en una Constitución ecológica”.

Erick Chinga, Diaguita: “Es urgente perseverar en la lucha por el agua como un derecho humano para nuestros territorios, que han recibido daños irreparables, que solo ven folclor en la lucha por el recurso vital, que hoy se encuentra secuestrado por privilegiados, que lo han convertido en recurso transable al costo de la destrucción”.

Chinga al inicio de su discurso emplazó a la mesa directiva a pronunciarse por la declaración de Estado de excepción en La Araucanía. Por otra parte, el convencional mencionó que se debe poner en el centro del debate a la naturaleza.

Cristián Monckeberg, Vamos por Chile: “No es la solución negarse a todo permanentemente (...) Si queremos que esto termine bien necesitamos hacer un esfuerzo de diálogo, de escucharnos”.

El exministro de Vivienda y Urbanismo -y expresidenta de RN- recalcó la importancia del diálogo en su discurso para “escoger el mejor proyecto de vida” y apuntó a un proceso constituyente que tenga participación ciudadana para que sientan el proceso como propio.

Loreto Vidal, exLista del Pueblo: “Es ilógico enemistarse con quienes estamos obligados a entendernos, eso hay que vivirlo aquí (...) Mientras avanzamos me doy cuenta que la desconfianza ha invadido casi todos los espacios, incluida la Convención”.

La abogada y enfermera, convencional del distrito 20, puntualizó que se debe visualizar la salud como en derecho social. ”Creo ser capaz de posicionar la bioética en la Constitución”, aseguró.

Matías Orellana, Colectivo Socialista: “Ahora es el momento en el que tenemos la maravillosa misión de comenzar a cimentar un nuevo país, ese el que siempre soñamos, que trascienda a distintas generaciones, que soñaron nuestros abuelos y que podrán disfrutar nuestros hijos y nietos, los que sin duda podrán nacer en mejores condiciones de igualdad, dignidad e integración”.

El convencional del distrito 15, y abogado, indicó que trabajará para “devolverle la sonrisa a los adultos mayores” y que por ese “Chile que despertó” deben trabajar los convencionales.

Arturo Zúñiga, Vamos Por Chile: “Una Constitución no se entiende sin un reconocimiento al derecho a la vida y la dignidad de todo ser humano, no se entiende sin la libertad de asociación y libre emprendimiento de personas y familias, no se entiende sin el reconocimiento del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”.

El exsubsecretario de Redes Asistenciales y actual convencional del distrito 9, recalcó también que “en el debate previo vimos censura” y que, en sentido, el desafío es lograr acuerdos transversales.

Tammy Pustilnick, Ind. Nueva Constitución: “Desde que nos instalamos he sido enfática en que tenemos que humanizar nuestra Convención. Es importante mostrar con nombres y emociones lo que una nueva Constitución significará en la vida de muchas personas”.

La abogada hizo un llamado a dialogar con respeto, poner al principio el interés general del país y, también, mencionó la necesidad de construir una Constitución con perspectiva de género. Sobre ese punto, en concreto, indicó los derechos sexuales y reproductivos, el trabajo de cuidados y la igualdad salarial.

Adolfo Millabur, Mapuche: “Tenemos que ser capaces de concebir la vida desde un concepto no antropocéntrico (...) que todas las formas de vidas deben ser respetadas, no solo las personas humanas. Vengo aquí como pueblo para reclamar y decir que nosotros venimos a discutir la autodeterminación de los pueblos, venimos a discutir que se defina un estado plurinacional, que sea intercultural y que garantice los derechos de todas las formas de vida en el país”.

El convencional mapuche subrayó que gracias al estallido social “quedó claro que los pueblos de Chile no somos minoría” y que todas las formas de vida deben ser respetadas.

Pollyana Rivera, Vamos por Chile: “No levantemos fronteras entre nosotros mismos a través de un Estado plurinacional. Las fronteras existen para dividir los países, no las culturas (...) Tengamos cuidado con escribir esta nueva Constitución bajo la mirada de un solo prisma, cuidado con querer imponer una sola posición. No sigamos el camino de Venezuela”.

Por otra parte, la convencional del distrito 1 afirmó que trabajará por una Constitución que garantice la libertad de educación, por “los derechos del que está por nacer”, la vivienda digna y por la multiculturalidad.

Daniel Stingo, Frente Amplio: “Buscaremos una Constitución que establezca un Estado social de derecho, con justicia social y que no permita los abusos y desigualdades que amparaba la Constitución del 80. Una Constitución inclusiva, con perspectiva de género, descentralizadora, plurinacional y una mirada medioambiental”.

El abogado también apuntó al derecho de la vivienda digna y a revisar la continuidad de ciertas instituciones, como el Congreso.