Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: la “monumental” caída de la economía en mayo y la estrategia de Salud para aumentar la trazabilidad

Una serie de cifras económicas que van de mal a peor. Desde el inicio de la pandemia el impacto del Covid-19 en el plano local no da tregua. Primero fue el desempleo de dos dígitos, y hoy con 282.043 contagios y 5.753 muertes, y gran parte del país en cuarentena, los efectos en la actividad no tardaron en aparecer. Durante mayo el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) se contrajo 15,3%, es decir, la mayor baja desde que existen cifras mensuales, en 1983. Con esto, la economía nacional que acumula una caída de 5,6% entre enero y mayo, regresó a niveles de 2012 en términos desestacionalizados. El propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, calificó el dato que confirma el mal momento de la economía chilena como una “caída monumental” y lo atribuyó exclusivamente al factor confinamiento. Cabe destacar que para junio las previsiones no son nada alentadoras. En lo inmediato, las expectativas fluctúan entre -18% y -14,5%, con lo que el segundo trimestre cerraría con una baja entre 15% y 16%.

› Límite a reelección de alcaldes: el ajustado cálculo oficialista y la estrategia para un veto. Desde RN y la UDI transmitían ayer que están los votos necesarios, una de las exigencias que había pedido el gobierno, que aún no toma una decisión al respecto. En caso de rechazarse ese eventual recurso, de todas maneras los ediles quedarían fuera de la normativa. Así, la apuesta es que los sufragios sirvan para evitar que la oposición reponga ese punto.

› Junio fue el mes con mayor tasa de mortalidad en Chile en 44 años: 15.924 decesos. Datos del Registro Civil muestran una fuerte alza de los fallecimientos: casi seis mil más que el mismo mes de 2019. La Región Metropolitana encabeza el aumento de defunciones: tiene 9.026, el 56,4% de los muertos a nivel nacional.

› 10% de búsqueda activa de Covid. La estrategia de Salud Pública para el testeo, trazado y aislamiento de los contagios debuta la próxima semana, con operaciones rastrillo en las comunas para ubicar a los infectados y sus contactos. ¿La meta? Ponerlos en cuarentena en las primeras 24 horas y que al menos el 10% de los PCR aplicados en consultorios -ayer bordearon 5.000- provengan de operativos territoriales.

› Buenos Aires: El regreso a una cuarentena estricta con control policial. El aumento de fiscalizaciones en las autopistas del Gran Buenos Aires generó importantes atascos, aunque se reportó un 37% menos de circulación.

› Blanco y Negro denuncia a Umbro por graves y reiterados incumplimientos del contrato. La concesionaria presentó una denuncia a la Comisión para el Mercado Financiero en contra de Comercial Depor Limitada, distribuidor en Chile de la empresa de ropa deportiva, por pagos adeudados.

China y Hong Kong: ¿el fin de los dos sistemas?

Hace un poco más de un año, Hong Kong tuvo propio estallido. Una polémica ley de extradición fue vista como una amenaza a los derechos y libertades civiles de los ciudadanos frente al poder de China y la protesta reavivó a los activistas pro democracia. Ayer, 1 de julio, entró en vigencia una ley que establece sanciones durísimas por delitos de ambigua definición, amenaza la independencia del sistema judicial de Hong Kong y endurece el control en torno a las actividades de ciudadanos y organizaciones extranjeras en la ex colonia. ¿Cuánto cambian las cosas en Hong Kong a partir de esta Ley de Seguridad Nacional?

Opinión

Ante la expansión de estas prácticas, las sociedades corren el riesgo de “naturalizar” la corrupción en este contexto, si no se sanciona correctamente. La lucha contra el virus también debe incluir a la corrupción. De otro modo, podríamos socavar aún más la crisis institucional que nos legará el Covid-19 cuando, en algún momento futuro, se desvanezca” Carlos Meléndez, académico UDP y COES.

Frase del día

“Podríamos ser parte del desarrollo de algunas vacunas internacionales” Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII), en entrevista con La Tercera.

Editorial

El devastador impacto de la crisis

”Así como hay sectores de la economía que retrocedieron casi 80% en mayo, es un hecho que en materia de desempleo la realidad es mucho peor de lo que reportan las cifras oficiales”.

