Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: Salud traslada ventiladores a la RM, gobierno retrocede en la entrega del carnet Covid y se derrumba la confianza de los consumidores

Con la capacidad hospitalaria cerca de sus límites, y con una realidad muy distinta a la que por estos días viven las principales capitales de Europa en el marco de la desescalada, Santiago se ha convertido en zona roja del coronavirus en el país. Según el último reporte de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el 86% de las camas UCI de la RM están ocupadas. En este escenario, y mientras el alza de la curva de contagios no da tregua, La Moneda activó una serie de medidas para contener la crisis sanitaria. Entre las gestiones, el gobierno ordenó el traslado de ventiladores mecánicos que estaban en provincias hacia la zona central. Pero no solo eso, ante la disminución de pacientes hospitalizados en regiones como La Araucanía y Biobío, también se solicitó el traslado de esos ventiladores que no están siendo ocupados. Además, el plan del Ejecutivo estudia el posible desplazamiento de pacientes desde Santiago hacia Valparaíso y hacia la Región de O’Higgins, donde existe una menor proporción de casos en relación a la RM. Finalmente, de acuerdo al último balance entregado ayer por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se registraron 1.647 casos nuevos por Covid-19 en Chile. La cifra representa el número más alto de contagios diarios desde el inicio de la pandemia en el país.

A UN CLIC DE DISTANCIA

› Chile Vamos presiona al gobierno y pide revaluar recorte de recursos en Vivienda. Parlamentarios oficialistas critican que la cartera que lidera Cristián Monckeberg sea la principal afectada por la rebaja que instruyó el Ejecutivo. Legisladores advierten los efectos en la reactivación y en la situación de las personas que podría provocar una decisión que califican como “poco prudente”.

› Gobierno retrocede y posterga entrega de carnet Covid. Ministro Jaime Mañalich dijo que la medida fue suspendida, pues el documento podría generar “discriminación”.

› Se derrumba la confianza de los consumidores por la crisis del coronavirus. El impacto en la economía, el empleo y los ingresos llevaron al índice Ipeco a su menor nivel desde diciembre, cuando fue golpeado por el 18-O.

› Francia comienza hoy la ruta hacia el desconfinamiento. Con más de 176 mil contagiados, el país se divide en zonas rojas y verdes para flexibilizar las medidas. La región parisina con el mayor número de casos de Covid-19 mantendrá estrictas restricciones.

› Everton ratifica la presencia de Covid-19 en su plantel. El cuadro viñamarino informó que, a través de un examen de PCR, se confirmó el positivo por coronavirus en uno de sus jugadores. El contagiado deberá aislarse obligatoriamente por 14 días.

Crónica Estéreo

Cerrado por Covid: conversaciones en un bar vacío

Tal como miles de bares y restaurantes en todo el país, el Bar Liguria vive días de incertidumbre ¿Se recuperará la industria gastronómica? A las dificultades financieras se suman otras interrogantes: ¿cuándo y cómo? ¿volverá la vida de bares, restaurantes y cafeterías a ser como antes? En este capítulo conversamos con Marcelo Cicali, dueño del Liguria, precisamente en uno de sus bares que lleva meses vacío, sin saber cuándo podrá volver a atender.

► Escuchar Podcast

Opinión

“El gran progreso que necesitamos en nuestro país es de justicia distributiva. Esperemos que esta crisis nos haga progresar en ese sentido y quienes más tienen hagan un esfuerzo, ya sea ahora o mañana, de cerrar las brechas nada menos que de la esperanza de vida, en nuestro país”. Claudia Sanhueza, investigadora COES.

Frase del día

“Todavía no llegamos a la ‘cresta de la ola’, se vienen días duros esta semana” Tomás Regueira, presidente de la Soc. Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), en entrevista con La Tercera.

Editorial

Incierto futuro de gobiernos tras la pandemia

“Pero el costo electoral no será el único efecto de la actual crisis sanitaria. Muchos adelantan también una ola de acciones judiciales contra los gobiernos en funciones en busca de cobrar responsabilidades por los alcances de lo sucedido”.

Recomendamos

Paula: ¿Qué aprendimos a valorar esta cuarentena?

Hace ya casi dos meses atrás que gran parte del mundo se detuvo.

Práctico: 9 artículos para ejecutar una desinfección intensa

Hemos buceado aún más profundo en el mundo de la limpieza absoluta, siempre con el fin de evitar a toda costa que este virus invada nuestro territorio.

Culto: Día Nacional del Teatro convoca masiva oferta escénica online

Uno de los sectores más golpeados por la crisis sanitaria busca reencontrarse con el público a través de la plataforma Ondamedia dependiente del Ministerio de las Culturas y los contenidos en streaming de Teatro a Mil y Escenix.

Qué Pasa: ¿Lograrán los científicos desarrollar una vacuna antes de fin de año?

No es una tarea sencilla, porque aunque hayan muchos recursos e información, la creación de una vacuna necesita tiempos que son ineludibles.

Ojo con...

07:30 / En el marco de Día del Alumno, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, junto al Ministro de Educación, Raúl Figueroa, presentan el proyecto “Conectividad para la Educación 2030”, que busca conectar a 10.000 colegios con internet de alta velocidad.

09:00 / La comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado continúa con el estudio del proyecto de ley que establece un seguro social de protección de ingresos para los trabajadores independientes.

20:30 / Se realiza una nueva sesión de #EnPrimeraLínea, a través de streaming, con la presentación de la artista chilena nominada a los premios Pulsar, Anita Tijoux.