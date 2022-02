Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: las manifestaciones en Iquique que tensionan al gobierno y la futura administración

Las manifestaciones en Iquique que tensionan al gobierno y la futura administración

“Hay que preguntarle al gobierno”. Ésa fue la respuesta de la futura ministra del Interior, Izkia Siches, cuando se le consultó este lunes en las afueras de la casona donde trabaja el equipo de Gabriel Boric -la denominada “Moneda Chica”- por la crisis migratoria que ha provocado protestas en la zona norte del país, y que tuvo como corolario un paro en Iquique durante la jornada de ayer.

“Creo que eso es lo que hay que hacer, preguntarle al ministro Delgado cuáles son las medidas que van a tomar, ojalá se puedan implementar, no es un problema sencillo”, agregó Siches, en un intercambio que tuvo respuesta de parte de Delgado.

“Vamos a seguir con las expulsiones, trabajando con las policías, reforzando las fronteras, pero necesitamos herramientas y esas nuevas herramientas están en la nueva Ley de Migraciones”, dijo el actual titular de Interior, para luego apuntar directamente al presidente electo y a parlamentarios de oposición para acusarlos de que “entorpecieron” dicho cuerpo legal en su trámite legislativo.

“Hubo 42 parlamentarios, fundamentalmente de oposición ligados al Frente Amplio, inclusive está dentro de ellos el presidente electo (Gabriel Boric), 3 futuros ministros y 3 futuros subsecretarios, que fueron al Tribunal Constitucional para que no existiese la reconducción y no siguiéramos adelante con la solicitud de Visa a las personas que venían a Chile”, dijo Delgado.

La paralización de actividades en Iquique incluyó bloqueos de rutas y cierre de comercios como la Zona Franca. La periodista Claudia Cornejo explica que, aunque las manifestaciones se vienen desarrollando hace un tiempo, lo que gatilló este episodio fue la agresión por parte de cuatro ciudadanos venezolanos a dos carabineros que les realizaron un control policial por drogas. Lee más de esta historia.

Ómicron, el “invitado de piedra que llegó a los principales balnearios

Foto: Agencia UNO

En un mes, La Serena pasó de 80 casos activos a 1.048. San Pedro de Atacama subió de cuatro a 50 y en Pucón el aumento fue de 28 contagios activos a 121. Son sólo tres ejemplos de la compleja situación que se está dando en las zonas veraniegas del país con respecto al Covid-19, con un aumento impulsado por la irrupción de la variante Ómicron.

El seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Georg Hübner, señaló a los periodistas Ignacia Canales y Matías Saavedra que “hemos estado muy cercanos de llegar a los tres mil casos diarios en la región, superando los 10 mil casos activos, cosa que no vivimos en el momento más crítico de la pandemia”.

Los expertos señalan que en el período de vacaciones las personas suelen relajar ciertos cuidados, como el uso correcto de la mascarilla y el lavado de manos. Además, plantean que hay que preferir espacios abiertos e intentar evitar las aglomeraciones.

En la mayoría de los casos, la apuesta es reforzar el testeo para detectar los contagios, que ayer superaron los 25 mil a nivel nacional por cuarto día consecutivo, mientras que los casos activos marcaron un nuevo récord y se quedaron bordeando los 120 mil. Lee más de esta historia.

Gasto fiscal creció a tasa récord de 33% en 2021 y deuda pública subió al máximo en 30 años. Según informó la Dirección de Presupuestos, el gasto público alcanzó el año pasado $75.904.235 millones, con el gasto corriente creciendo 36,3% y el gasto de capital -asociado con la inversión pública- presentando un incremento real de 11,8%.

Para entender: El periodista Carlos Alonso explica en Pulso que el impulso fiscal que aumentó el gasto se debe en buena manera al desembolso de recursos para contener los efectos de la pandemia del Covid-19 en las familias y las empresas, con el Ingreso Familiar de Emergencia como el principal instrumento.

Pese a eso, la directora de Presupuestos, Cristina Torres, valoró que “la política fiscal estuvo siempre dentro del marco de la responsabilidad fiscal que nos ha caracterizado, y que nos llevó a aprobar una normalización del gasto público en el presupuesto 2022″.

En perspectiva: Aunque el déficit efectivo fue menor del esperado, la deuda pública como porcentaje del PIB llegó a 36%, el mayor nivel desde 1991, cuando alcanzó 37%. La Dipres señala que este aumento mayor a lo proyectado se debió al efecto de la depreciación del peso. Lee más de esta historia.

UK Parliament/UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS

> Informe complica a Boris Johnson. El premier británico debió pedir disculpas tras un reporte sobre eventos ocurridos durante la pandemia en Downing Street, su residencia oficial. Su continuidad en el gobierno podría correr riesgo. Sigue leyendo

> DC escala advertencias a Boric. La marginación del partido del gobierno y de otras instancias legislativas está incubando un malestar. La colectividad ha dado señales tanto al presidente electo como a sus exaliados de coalición. Sigue leyendo

> Chile se juega el Mundial. Sin margen de error, a 3.600 metros de altura y contra un rival que siempre disputa estos partidos como un clásico. En La Paz, la Generación Dorada debe ganar sí o sí para mantener el sueño de ir a Qatar. Sigue leyendo

Peligroso clima de violencia delictual

El mayor uso de armas de fuego en homicidios, el ensañamiento y la presencia cada vez más activa de grupos narcos son potentes llamados de atención a las autoridades. Las protestas en la Región de Tarapacá ya anticipan un clima de mayor crispamiento.

» A no perder razones para un optimismo moderado

La confianza en la Convención es un patrimonio fundamental para la tarea que nos hemos encomendado como país, pero no está asegurada a perpetuidad. Es de especial atención lograr que dicha confianza no sea solo un sentimiento de sectores comprometidos desde un inicio con este proceso, sino que debiera llegar también a aquellos que hubiesen preferido que éste no se hubiera iniciado.

Por Pía Mundaca

» Mejoras necesarias para el sistema de focalización

El Registro Social de Hogares y la Calificación Socioeconómica son las puertas de entrada a los beneficios sociales, los que son vitales para millones de familias vulnerables en Chile. Cuidar y fortalecer estos instrumentos de focalización es una tarea de suma relevancia.

Por Ignacio Irarrázaval

Rusia, Ucrania y la amenaza de una “guerra caliente”. En un conflicto que se extiende por ocho años, una chispa que sirva de excusa podría hacer estallar las cosas a otro nivel. La progresiva acumulación de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania ha puesto al mundo en alerta. Conversamos con la periodista María Sahuquillo, corresponsal del diario español El País, quien nos habla desde Kiev, la capital de Ucrania.

