Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: los factores que complican el regreso a clases y la ausencia de Jackson que se resiente en RD

El que los menores no estén incluidos en el programa de vacunación no ayuda a disipar los temores de los padres. Ayer el ministro Paris buscó aminorar las desconfianzas señalando que “los niños transmiten muy poco el coronavirus”, pero esa es una discusión abierta y algunos estudios –como el publicado por The Lancet en enero– señalan que tienen la misma capacidad de contagiar que los adultos.