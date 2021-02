Metro, Codelco y Enap lideraron las dietas de los directores en las empresas estatales en 2020

Los directorios de Metro, Codelco, y Enap están entre las empresas estatales que reciben las mayores remuneraciones. Así lo muestra el balance de las dietas que tuvieron los directores de compañías públicas en 2020.

Precisamente estas firmas también registran los mayores sueldos de los presidentes del directorio, con remuneraciones que fluctúan en promedio entre los $3 millones y $8,8 millones líquidos mensuales. De esta manera, concentran el 65% del total de los sueldos de los presidentes de firmas públicas.

Eso sí, los salarios que se pagan en las mesas de compañías estatales están lejos de los montos que se ven en las empresas del IPSA, donde incluso se pueden superar los $50 millones al mes.

En este balance se incorporó a las nueve mayores firmas estatales. En el total, entre Codelco, Metro, TVN, Enap, EFE, Polla Chilena de Beneficencia, Casa de Moneda, Correos de Chile, y Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV); los presidentes de los directorios sumaron $351 millones líquidos en todo 2020, lo que se traduce en un desembolso mensual cercano a los $29 millones promedio.

Todo ello, eso sí, sin considerar a BancoEstado, ya que en el caso de la estatal, el presidente y vicepresidente no reciben remuneración por su cargo en el directorio, sino más bien por estar en el Comité Ejecutivo. Si se consideran estas remuneraciones, los sueldos son mayores en comparación a las otras empresas.

Metro lidera las rentas entre presidentes

Louis De Grange es el presidente de las empresas estatales que tiene la remuneración más alta. Eso sí, Metro consolida en su sitio web las cifras entre febrero de 2020 y enero de 2021, y arroja que la dieta líquida mensualizada promedio en este periodo fue de $8,8 millones para el presidente. Al ver la renta líquida anualizada, el monto asciende a unos $106 millones.

En tanto, las rentas líquidas de los directores son más cercanas a $1 millón. De esta manera, en el total durante este periodo la renta líquida anualizada de todo el directorio fue de $181 millones.

Presidente de Coldeco gana unos $6,7 millones al mes

En Codelco el presidente del directorio, Juan Benavides, el año pasado recibió una renta líquida anual de $80 millones, es decir, un promedio de $6,7 millones mensuales.

En tanto, la renta líquida mensual del resto de los directores es más cercana a $4,5 millones. De esta manera, considerando lo que se desembolso en 2020 para todo el directorio, fueron $487 millones líquidos en el año. Esto es más alto que lo que ocurrió con Metro, a diferencia de la dieta del presidente.

Desde Codelco aclararon que en la empresa “la estructura y funciones de los comités del directorio no están normadas por la ley, salvo la existencia del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, que está formado por los cuatro directores designados por el Presidente de la República, a partir de la terna de la Alta Dirección Pública, y que es presidido por Blas Tomic”.

En ese sentido, señalan que “el propio gobierno corporativo definió, además, el funcionamiento de otros cuatro comités consultivos permanentes, conformados por miembros del directorio, cada uno de los cuales cuenta con competencias y reportes específicos por parte de la administración: el Comité de Proyectos y Financiamiento de Inversiones (presidido por Isidoro Palma), el Comité de Gestión (presidido por Hernán de Solminihac), el Comité de Sustentabilidad y el Comité de Ciencias (que por el momento dirige su vicepresidente H. De Solminihac), y el de Tecnología e Innovación (presidido por Juan Enrique Morales)”.

Asimismo, aseguraron que “el presidente del directorio, Juan Benavides, participa de forma diaria en distintas reuniones con la alta administración para acompañar la gestión de la empresa”.

En Enap el presidente gana menos de la mitad que en Codelco

En la presidencia de Enap el año pasado se desembolsó una renta líquida anualizada de $11,8 millones para Loreto Silva, quien estuvo en el cargo hasta junio de 2020. Esto se traduce en casi $3 millones promedio líquidos al mes.

Luego asumió Fernando Massú el puesto de manera interina -hasta que fue ratificado en el cargo en enero de este año por el Presidente Sebastián Piñera-, y sumó una renta líquida anualizada de $34 millones en 2020, lo que significa en promedio unos $2,9 millones al mes.

En la petrolera, la dieta líquida mensual promedio del resto de los directores fluctúa entre los $2 y $2,6 millones. Así, por el total del directorio el año pasado se desembolsaron cerca de $173 millones líquidos en el año.

Presidente de EPV gana un poco menos que el de Enap

Fueron $2,5 millones mensuales, o unos $30 millones anuales, lo que recibió como remuneración líquida el presidente de EPV el año pasado, Fernando Ramírez.

Por otro lado, las remuneraciones del resto de los directores fluctúa entre los $700 mil mensuales, y $1,4 millones. Es por esto que por el total de la mesa el año pasado en la empresa se pagaron remuneraciones líquidas por casi $100 millones.

BancoEstado

En BancoEstado detallan que su gobierno corporativo “establece la figura de presidente ejecutivo y no del directorio, labor por la cual recibe una remuneración mensual acorde a mercado y a las labores que realiza diariamente. El cargo de presidente ejecutivo no es comparable con el de presidente del directorio, como ocurre en otras empresas estales, ya que si bien el presidente participa en el Consejo Directivo, no recibe remuneración por esas funciones”.

Dicho lo anterior, en el Comité Ejecutivo el gasto en dietas de los tres presidentes -Arturo Tagle, Sebastián Sichel y Ricardo de Tezanos- que tuvo la estatal el año pasado, fue de $139 millones líquidos, esto se traduce en unos $11,5 millones mensuales promedio.

A modo de ejemplo, en Codelco el presidente ejecutivo, Octavio Araneda, entre febrero de 2020 y enero de 2021 ganó $388 millones líquidos en total, es decir, unos $32 millones mensuales.

Por otro lado, la remuneración de los directores de BancoEstado fluctúa entre los $2,5 millones y $5 millones líquidos. De esta manera, se desembolsaron unos $166 millones líquidos en el año por los cuatro directores de la mesa del banco, donde tal como se mencionó, no se considera una remuneración del presidente y vicepresidente.

Las otras empresas

Salarios muy similares son los que ganan los presidente de EFE, Polla Chilena de Beneficencia, Correos de Chile, Casa de Moneda y TVN. En el caso de las dos primeras, la renta líquida mensual es cercana a los $1,6 millones. Estos cargos los ocupan Pedro Pablo Errázuriz, y Fernando Massú, respectivamente. Eso sí, EFE tiene disponible en el sitio web solo las remuneraciones entre febrero de 2020 y enero de 2021.

Por otro lado, en Casa de Moneda la remuneración del presidente, Fernando Zabala, es de alrededor de $1,5 millones mensuales promedio.

Las remuneraciones más bajas entre los presidentes de directorios de empresas estatales la registraron el año pasado TVN y Correos de Chile. Esto, considerando que en el caso de la primera, Ana Holuigue ganó $1,4 millones mensuales promedio, mismo monto que obtuvo Armando Valdivieso en el caso de la segunda.