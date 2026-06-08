Quiroz por embargos debido al CAE: “Las deudas se pagan y el mejor camino es acercarse a reprogramar”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó los embargos que ha realizado la Tesorería General de la República (TGR) a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), asegurando que “las deudas se pagan” y llamando a reprogramar lo adeudado.

Fue tras su salida del comité político ampliado que el secretario de Estado planteó que es un crédito que es “esfuerzo de todos los chilenos”, que se entregó y, lamentablemente, “no fue pagado por mucha gente”.

“Todos los años el Gobierno de Chile tiene que gastar 500 millones de dólares pasando de la plata a los bancos porque no son los bancos los que pierden. Cuando alguien no paga el CAE, el que pierde es el Estado de Chile”, afirmó Quiroz.

Dentro de ello, el ministro de Hacienda explicó que al inicio del gobierno se realizó un llamado para acercarse a la TGR y reprogramar la deuda. “ Ese llamado dio muy buen resultado; prácticamente 30.000 personas se han acercado, han estado poniendo su cuenta al día; va a seguir llegando más gente ”, aseveró.

“Yo voy a conversar con tesorería para ver de qué modo se les puede buscar una solución distinta, pero reiteramos que el objetivo principal es que la gente se acerque, reprograme; va a dar todo tipo de facilidades, todo tipo de plazos, todo tipo de comprensión, pero las deudas se pagan”, sostuvo Quiroz.

El secretario de Estado reiteró que “ las deudas se pagan y el mejor camino es acercarse a reprogramar (...). De hecho, en el proyecto de ley que estamos hablando de la reconstrucción y desarrollo económico-social, el proyecto de la reconstrucción, se contempla un artículo especial para las reprogramaciones de las deudas de tesorería que podría ayudar enormemente en este tema, pero vamos a seguir cobrando ordenadamente y se va a seguir reprogramando”.

Solicitud de “atención” y “prolijidad”

Por parte de los partidos, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el diputado Guillermo Ramírez, indicó que al ministro se le pidió “atención y prolijidad” debido a que se ha dado cuenta de casos que no entran en los parámetros anunciados por el gobierno respecto a quiénes se les cobraría.

“Evidentemente, si el gobierno hace un anuncio respecto de a quién les va a cobrar, la intención que tiene es cobrarle a esas personas y no a otras y por lo mismo se pidió mayor prolijidad, y el gobierno va a analizar la situación para ver cuántos casos realmente pudieron haber caído dentro de un grupo de personas que no estaba contemplado que se cobrara todavía”, explicó el parlamentario.

Mientras que el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, señaló que “el ministro lo que está intentando, cosa que yo comparto, es combatir lo que él ha denominado, y yo también comparto, fraudes sociales. O sea, el empleo de beneficios del Estado de manera abusiva”.

“Por lo mismo, en torno al CAE, se ha hecho un trabajo en búsqueda de aumentar la recaudación”, añadió el diputado Schalper.