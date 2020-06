Las cuentas que dejaron a Arturo Tagle fuera de BancoEstado

Al presidente del BancoEstado le avisaron que tenía que dejar su cargo muy poco antes de la ceremonia de ayer. Igual que al ahora ex ministro Sebastián Sichel, quien aceptó sucederlo luego de declinar otras ofertas. Tagle es considerado en el sector como un banquero experimentado -fue gerente general del Banco de Chile-, pero para el gobierno ese mismo perfil le pasó la cuenta. El banco, dicen, ha sido lento en otorgar créditos Fogape a pymes que en muchos casos no pueden garantizar que pagarán de vuelta en esta crisis. Justo el tipo de cliente al que la banca no suele prestarle dinero.