A casi un año de la suspensión: Qué razones ha esgrimido el Colegio de Profesores para no retornar a clases presenciales

Hoy, durante el inicio de la vacunación de docentes, el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, le espetó al gremio: “Yo le pido derechamente al presidente del Colegio de Profesores que prioricen en su labor el bienestar de nuestros estudiantes”.

El 12 de febrero, el Mineduc lanzó un programa para una vuelta a clases híbrida planificada para el 1 de marzo de 2021. Ese mismo día el Presidente Sebastián Piñera adelantó para hoy la fecha de vacunación para los profesores que inicialmente estaba fijada para el 22 de febrero.

Frente a esto el Colegio de Profesores se mostró disconforme con la iniciativa. Hoy el actual presidente del gremio, Carlos Díaz, dijo que creen que “no hay ninguna posibilidad de volver en marzo, porque al 1 de este mes no tendremos las dos dosis por persona”.

Desde que se decretó la suspensión de clases el 15 de marzo de 2020, tras una fuerte presión de alcaldes de la Región Metropolitana, el Colegio de Profesores ha manifestado su preocupación y oposición ante un posible retorno a clases sin las condiciones requeridas para niños y adolescentes. La consigna de la organización ha sido la misma durante estos 11 meses de crisis sanitaria: “No están las condiciones para retomar las clases” (eso dijo el anterior líder del gremio, Mario Aguilar, el 25 de marzo a Radio Bíobío).

Sin embargo, hay otro eje que ha argumentado el Colegio y que ha sido mencionado en reiteradas ocasiones: la creación de una mesa de trabajo. Las razones manifestadas durante 2020 por Aguilar -hoy candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 8- han sido defendidas también por su sucesor, Carlos Díaz, quien ganó la elección interna en diciembre.

Las condiciones exigidas

Desde marzo, han apuntado a distintas condiciones que se requieren para la vuelta a los colegios y liceos, entre las que se encuentran un plan de transporte, un control de la pandemia, una mejora en la infraestructura, entre otros.

El 5 de junio de 2020, cuando gran parte de la RM se encontraba en cuarentena, el entonces presidente Mario Aguilar señaló que “hay una ansiedad muy grande por presionar esto. Creemos que no hay condiciones en el corto plazo para retornar a las clases presenciales (..) vemos unas políticas muy erradas en donde no se está poniendo el centro en la salud de las personas, hay una presión que tiene una condicionante económica” (Cooperativa).

En agosto, la prioridad de condiciones para Aguilar fueron otros ejes: “Primero, debe haber un control sobre la pandemia y ahora estamos muy lejos de eso (..) segundo, en los colegios se deben tener condiciones de infraestructura y materiales de las que estamos lejos también. Tercero, tiene que existir un plan para el transporte de los alumnos y todos quienes componen el funcionamiento de un colegio” (12 de agosto de 2020, La Tercera).

Esto fue reiterado el 21 de agosto de 2020, en el programa Vía Pública de 24 Horas: “No están las condiciones en el transporte, aquí está el tema de la interacción que se produce en los colegios, pero la gran mayoría de los profesores y asistentes de la educación, se movilizan en transporte público”.

Ante el retorno a clases presenciales que comenzó el 1 de octubre en colegios ubicados en la región Metropolitana, el ex directivo del gremio señaló en Radio Duna: “El ministro de Hacienda lo que hizo es sincerar que la real motivación para forzar el retorno a clases es económica”. Y agregó que “la generalidad del país, no está en condiciones. Lo que habría que hacer en estos tres últimos meses es apoyar a las familias con mala conectividad y mantener las clases online”.

En noviembre, también el Colegio de Profesores exigió que la vacuna estuviera disponible para docentes: “Tanto trabajadores de la salud como trabajadores de la educación debieran ser la primera prioridad, por el contacto directo, estrecho, que tienen de forma cotidiana con personas, porque por más que se tomen medidas, evidentemente con niños pequeños no se puede tener distanciamiento todo el tiempo. Me parece que es atinado fijar al profesorado como grupo prioritario para efecto de la vacuna cuando esta esté disponible”, dijo Aguilar a Emol el 24 de noviembre de 2020.

Luego, en enero de este año el Colegio de Profesores se enfocó también en la fase del Plan Paso a Paso en que podría retornarse a los establecimientos: “Estando en Fase 4 estarían, según el consejo asesor, las condiciones. Nosotros creemos que es la Fase 5. Podemos discutir el tema con el consejo asesor, con el ministerio o con quien corresponda” (18 de enero, El Desconcierto).

La última razón fue que no volverán en marzo a clases, dado que “al 1 de este mes no tendremos las dos dosis por persona”, según dijo hoy Carlos Díaz, a 24 AM. Ello, luego de que el fin de semana volviera a esgrimir como argumento el tema del transporte público.

¿Cuál mesa de trabajo?

Repetidas veces el Colegio de Profesores ha pedido al Mineduc formar una mesa de trabajo para planificar las condiciones que necesitan los establecimientos para una vuelta a clases.

Así lo dijo Aguilar en Cooperativa en mayo del año pasado. “Insistimos en la propuesta de poder participar, de que se genere una mesa donde estemos todos los que tenemos injerencia en este tema, y que el Ministerio de Educación deje de hacer el show de que se reúne con la civilidad, cuando se reúnen con actores no directamente involucrados en este problema”.

El 20 de agosto, en el programa Vía Pública de 24H, Aguilar explicó que se debían trabajar medidas como las de Dinamarca, en donde detalló que hay un máximo 15 alumnos por curso con un profesor por clase y que cuentan con un transporte específico por curso.

En la misma ocasión repitió que se debían estudiar las distintas acciones en una mesa de trabajo que, según explicó, la propuso al Mineduc, que “consideró que no era lo mejor, que prefería ir conversando con los actores por separado”.

Luego Aguilar volvió a llamar al Gobierno a aceptar la propuesta de formar un grupo de trabajo el 30 de septiembre en Cooperativa para que “entre todos construyamos cuales son esas condiciones adecuadas para que la gente se sienta segura”. En diciembre repitió esta invitación.

Sin embargo, durante la vacunación de profesores de hoy, el Ministro de Educación indicó que “nosotros los hemos invitado de forma permanente a participar del Consejo Asesor Abramos las Escuelas, que sesiona desde el año pasado”. Este es compuesto por el Mineduc, Minsal, Unesco, Unicef, centros de estudios, universidades y otros. “Lamentablemente, en su oportunidad la directiva se negó a participar de esa instancia de trabajo, a la cual sí se incorporaron gremios de asistentes de la educación o de educación de párvulos”, agregó Figueroa.

Frente a la inasistencia de los representantes del gremio al Consejo Asesor, el titular de Educación dijo que esperan que “esta semana el Colegio de Profesores sí se incorpore al trabajo porque estamos convencidos que es el diálogo el que nos va a permitir efectivamente buscar las mejores soluciones”.