“Poco probable”: Providencia y otros municipios se alejan del retorno a clases presenciales por uso de colegios municipales como puntos de vacunación

Una de las limitantes que surgió cuando recién se empezaba a planificar la vacunación masiva era el tamaño de los Centros de Salud Familiar (Cesfam): en la mayoría de las comunas eran pequeños y podían provocar aglomeraciones con riesgo de contagio. Sin embargo, ese nudo se resolvió rápidamente, con el uso de los colegios públicos. Incluso, en algunos municipios el plan de vacunación está basado casi enteramente en los establecimientos educacionales, como el caso de La Granja o Providencia.

En este último, explican que a pesar de que el Ministerio de Educación (Mineduc) ha definido como regla el retorno a la presencialidad en las clases, es un panorama complejo y será discutido por las autoridades edilicias durante esta semana. “La Municipalidad de Providencia definirá esta semana el tema del regreso presencial a clases, aunque este escenario se ve poco probable, ya que actualmente hay cuatro establecimientos municipales que funcionan como punto de vacunación, y es probable que más colegios se sumen”, explican desde el municipio.

Considerando que el Ministerio de Educación ya estableció que las clases presenciales serán “la regla para 2021″, el ministro Raúl Figueroa explica a La Tercera que, de ser necesario, se buscará reubicar -en coordinación con Salud- los recintos educacionales que hoy funcionan como vacunatorios para así cumplir con el inicio del año escolar.

“La disponibilidad de recintos escolares es algo que coordinamos permanentemente con el Ministerio de Salud, y dependiendo de la evolución de este proceso se buscarán los mecanismos para conciliar adecuadamente la vacunación con el inicio del año escolar, y que las personas que se vacunan en establecimientos educacionales se puedan redestinar a otros lugares cercanos”, comentó Figueroa.

Sin embargo, el ministro de Salud, Enrique Paris, expuso la postura de su cartera y enfatizó que si es necesario seguir utilizando recintos educacionales -y no existen otros puntos adecuados para trasladar la campaña-, estos deberán seguir funcionando como vacunatorios, pues “la prioridad es la vacunación y la salud de las personas”.

“Buscaremos la manera de trasladar esos centros de los colegio a otros lugares, si no, vamos a tener que seguir ocupando en esos colegios”, indicó Paris.

A las preocupaciones de los municipios también se suma que la vacunación a los profesores -que partió ayer- tomará más de un mes. E incluso, el mismo Colegio de Profesores ha señalado que no es conveniente retornar a la presencialidad si es que la comuna donde se reiniciarán las clases no está en fase de Apertura Inicial (4) del plan “Paso a Paso”. Además, desde la salud municipal ven con preocupación que en algunas semanas más tendrán que redoblar los esfuerzos para comenzar a inmunizar contra otro virus, la influenza, que suele generar saturación en los consultorios.

Retrasar las clases presenciales

En la comuna de La Granja son seis los puntos de vacunación habilitados y todos son colegios municipales. Es decir, la estrategia entera de vacunación está basada en los establecimientos. Su alcalde, Felipe Delpin -quien además es presidente de la comisión de salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM)-, señala que la directriz es clara para ellos: la vacunación tiene más urgencia que el retorno presencial a clases.

“Le pedimos al director del servicio local de educación mantener la vacunación en los colegios hasta por lo menos la segunda quincena de abril. Recién estamos vacunando a los profesores, lo que va a tomar un tiempo”, comenta.

Delpin no se niega al retorno a las aulas, sin embargo, cree que es conveniente que marzo siga bajo la modalidad online. “Entiendo que lo mejor son las clases presenciales, pero dada la pandemia, optaría por atrasar un poco el ingreso a las clases presenciales. Eso significa que en marzo los estudiantes empiecen con las clases online y luego incorporarse presencialmente cuando hayamos desocupado los establecimientos, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan”, señala.

En paralelo, el jefe comunal ya comienza a delinear cómo será la inoculación contra la influenza: “Tenemos que poner las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 y luego están las de la influenza. Es un número muy alto de dosis, obviamente el sistema se va a ver estresado. Los centros de salud de La Granja son pequeños y no permiten reunir tantas personas. Estamos evaluando la instalación de centros de vacunación en campos deportivos”. Sin embargo, el edil no cree que el ritmo de vacunación se reduzca “mientras existan las dosis” para ir distribuyendo.

En Colina son tres los establecimientos habilitados para la vacunación, y ahí ya existe un plan B: seguir utilizando los colegios, pero después de la jornada escolar, y habilitar nuevos puntos, lo que permitiría mantener el ritmo de vacunación.

“Actualmente tenemos tres colegios que son centros de vacunación, los cuales serán reemplazados para iniciar las clases presenciales. Ya se habilitó el gimnasio municipal, por ejemplo. Cuando comience la vacunación masiva de las personas, y a medida que sean requeridos, todos los colegios podrán ser utilizados como centros de inoculación después de la 1 de la tarde, cuando termine la jornada de clases”, explica el director de educación de la municipalidad, Mauricio Basoalto.

Nuevos puntos de vacunación

El edil de San Miguel, Luis Sanhueza, hace un balance entre el regreso a clases y el esquema de vacunación: “Para mí es más importante salvar vidas y postergar un mes más el inicio de clases”.

En la comuna, Sanhueza explica que “contamos con un plan de regreso a clases y los respectivos protocolos, pero lo más probable es que en los dos colegios que actualmente son centros de vacunación no se retomen las clases presenciales, ya que no están las condiciones. No hemos vacunado ni al 1% de los profesores y asistentes de la educación, y es probable que tengamos que incorporar un tercer colegio como punto de inoculación”.

Más al oriente de la capital, en Ñuñoa, el alcalde Andrés Zarhi dice que más allá del regreso a clases, están preparados para cualquier eventualidad que implique trasladar los cinco colegios que hoy están habilitados en la comuna como punto de inmunización. “Ya estamos trabajando en la habilitación de otros espacios, como el Polideportivo Comunal y el Estadio Nacional, que hoy fue inaugurado como un centro de vacunación exclusivo para automovilistas”, explicó.

Tampoco le preocupa el inicio de la campaña contra la influenza. A juicio del alcalde, el equipo de la salud municipal de Ñuñoa cuenta con la “experiencia suficiente” para dar abasto. “Es un desafío enorme, sin embargo, nuestros equipos tienen mucha experiencia en estos procesos. De hecho, el año pasado significó una prueba de fuego que en nuestro caso fue superada con creces y no tememos por no dar abasto”, aseveró.

En ese sentido, cree que no mermará el ritmo de vacunación contra el Covid-19 si hay una coordinación adecuada, “creo que podremos mantenerlo, pero para ello deberemos trabajar muy coordinadamente para establecer una campaña que permita seguir vacunando exitosamente a nuestros vecinos contra el coronavirus y más adelante contra la influenza”.

En Renca, otro punto que preocupa es el financiero, reconoce su alcalde, Claudio Castro. Con dos campañas de inmunización, que en algún momento del otoño serán casi simultáneas, el jefe comunal señala que el ritmo se volverá “más exigente, porque estaremos terminando de administrar las segundas dosis de la vacuna contra el Covid-19 e iniciando el proceso para la influenza. Esto requiere de recursos y planificación con los municipios. Nuestra campaña de vacunación actual ‘Renca pone el hombro’ tiene un costo de $ 200 millones que hemos costeado con fondos propios, sin que aún el nivel central haya traspasado los montos comprometidos”, concluye.