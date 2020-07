Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: Piñera refuerza presencia RN y UDI en La Moneda, los santiaguinos que salieron de la cuarentena y Alexis brilla en el Inter

Finalmente se cumplieron los rumores. En medio de una compleja crisis política en el oficialismo, el Presidente Sebastián Piñera realizó un nuevo cambio de gabinete apostando por un equipo que cede poder a la UDI y RN en La Moneda. En esta pasada, Gonzalo Blumel y Claudio Alvarado (ahora ex titular de Interior y de la Segegob respectivamente) sellaron su salida del gobierno tras haber estado tanto en la primera como en la segunda administración de Piñera. Así, en el quinto cambio gabinete del mandatario arribó a Interior Víctor Pérez (UDI); a la Segegob, Jaime Bellolio (UDI); a Defensa, Mario Desbordes (RN) en reemplazo de Alberto Espina; a Cancillería, Andrés Allamand (RN) en lugar de Teodoro Ribera y un enroque entre Cristián Monckeberg (RN), que pasó de Desarrollo Social a la Segpres, y Karla Rubilar, desde la Segegob a Desarrollo Social. Con este nuevo diseño, el Presidente busca revertir un escenario de recriminaciones cruzadas tras la derrota con el proyecto del retiro del 10% de las AFP y recuperar la gobernabilidad entre sus propias filas.

› Así fue el esperado regreso a los parques y al aire libre. Siete comunas de la capital dejaron este martes la cuarentena, iniciando el camino a la apertura. Las plazas volvieron a ser visitadas y reabrieron locales que no son primera necesidad, como peluquerías y mueblerías.

› Protestas y reunión “exprés”: los seguimientos de Carabineros a los imputados por bombas. Policía estudió los pasos de Francisco Solar y Mónica Caballero tras los atentados. También pidieron a la fiscalía investigar su financiamiento, ya que no se les detectó trabajos.

› Retiro del 10% de pensiones: banca envía carta al regulador advirtiendo riesgos de concretar pago a través de vales vista. En la misiva la Asociación de Bancos dice que este método de pago no lo permite la reforma, y afirma que no tienen la capacidad para gestionar masivamente la emisión de vales vista, además de apuntar a riesgos sanitarios y de fraudes. Ayer se conoció una recomendación a cambiarse de fondos, lo que tensionó aún más a las áreas de inversión de las AFP.

› Radiografía del Covid-19 en Sudamérica. El subcontinente sigue registrando nuevos récords durante la pandemia. Estas infografías muestran el panorama general del impacto del virus en la región.

› Alexis brilla sin gol ni asistencias en nueva victoria del Inter. El chileno arrancó como estelar en la victoria 2-0 de su equipo sobre el Napoli que lo deja en el segundo puesto de la Serie A.

¿Quién es el nuevo ministro del Interior?

El ahora ex senador asume en un momento, por decir lo menos, desafiante. No sólo tiene una coalición oficialista en desorden y conflicto; además entra a un gobierno impopular, desgastado y enfrentando la profunda crisis económica gatillada por la pandemia del coronavirus. Con el plebiscito de octubre como gran test y un posible rebrote del estallido social como gran amenaza, el nuevo jefe de gabinete no tendrá una “luna de miel”.

Opinión

“Ante un reto de esta envergadura, ante el clamor de una multitud de chilenas y chilenos ¿podemos seguir aferrados a nuestras pequeñas posiciones de izquierda, centro o derecha? La única posición política legítima, que nos permita mirar a la cara a esas personas que están presas de la angustia, es hoy aquella que dedique todas sus energías para conseguir un acuerdo que nos permita sacar a Chile adelante”. Soledad Alvear, abogada.

Frase del día

“Son tiempos difíciles para las responsabilidades públicas, pero son tiempos fundamentales para aquellos que tienen vocación de servicio público” Gonzalo Blumel, extitular del Ministerio de Interior, tras dejar la cartera.

Editorial

Un cambio que ordena a la coalición

“El diseño del cambio de gabinete acierta al haber optado por un esquema que involucra mucho más directamente a los partidos y desactiva rencillas internas en Chile Vamos”.

Recomendamos

Paula: Retomar una relación antigua en plena pandemia

“Con Jorge nos conocimos en 2012, en un programa de certificación de coaching en el que trabajamos procesos de transformación y expusimos nuestros dolores y heridas en un contexto de mucha honestidad”.

Práctico: Guía de compostaje para principiantes

¿El encierro te hizo tomar conciencia de toda la basura que generas? Este método permite reducir los desechos orgánicos y generar un abono natural para tu tierra. Aquí, cuatro expertos entregan sus consejos para empezar a realizarlo en casa.

Culto: Emmy 2020: lo mejor, lo peor y los olvidos de las nominaciones

Ya va llegando la hora de empezar a pensar en el siglo pasado como “el siglo pasado”, y una de las consultas más importantes es cómo será recordado, ¿el siglo de Internet?, ¿el siglo del cine, la televisión y la radio?, ¿el siglo del capitalismo? Musicalmente hay muchos candidatos a ser el género definitorio de aquella centuria, ¿el jazz, las Big Bands, el rock and roll, el hip-hop? El ensayista estadounidense Chuck Klosterman aventura una respuesta para esta última pregunta: quizá no lo sabemos.

Qué Pasa: El plan B: Chile evalúa comprar vacunas al por mayor asociándose con otros países

Si bien el país iniciará pronto pruebas de vacunas, el Ministerio de Salud adhirió a Covax, iniciativa que reúne a distintos países para hacer un fondo común y comprar vacunas en grupo. Las iniciativas, respaldadas por la OMS y financiadas por Bill Gates, permiten acceder a mejores precios.

Ojo con...

07:15 / La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, junto a la seremi de Salud RM, Paula Labra y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, participa en operativo de búsqueda activa de casos Covid, a través de la toma de PCR, actividad que se replica en otras comunas la Región Metropolitana.

11:00 / La ministra de Transportes, Gloria Hutt, el ministro de Economía, Lucas Palacios, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, junto al presidente de la CPC, Juan Sutil, se refieren al programa “Paso a Paso” impulsado por el Gobierno.

14:00 / La ministra de Transportes, Gloria Hutt, el ministro de Economía, Lucas Palacios, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, junto al presidente de la CPC, Juan Sutil, se refieren al programa “Paso a Paso” impulsado por el Gobierno.