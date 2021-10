Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: PS se cuadra con Provoste por nuevo 10% y precios de las bencinas a pasos de superar los $ 1.000 en la RM

Cuarto retiro: PS se cuadra con Provoste y senadores DC aún mantienen dudas

Sería prácticamente un hecho que los senadores del Partido Socialista terminarán aprobando el cuarto retiro de fondos previsionales, luego de que la noche del lunes la comisión política de la colectividad resolviera solicitar a sus parlamentarios votar a favor del proyecto como una muestra de respaldo a la candidatura presidencial de Yasna Provoste.

De acuerdo a un artículo de la periodista Miriam Leiva, ayer ya surgieron señales de que varios senadores socialistas que habían expresado sus aprensiones al nuevo rescate estarían dispuestos a cambiar de postura.

“Me inclino a que con ciertos ajustes aprobemos el cuarto retiro. Cada día que pasa estoy más abierto a este proyecto”, dijo el senador Juan Pablo Letelier, uno de los reacios a permitir un nuevo giro.

José Miguel Insulza, otro de los PS que han expresado sus reparos a la iniciativa, también estaría dispuesto a votar favorablemente si se mejoran ciertos aspectos del proyecto, mientras que Carlos Montes, el más reticente del comité socialista, habría transmitido que está meditando la situación en “conciencia”.

¿Y en los demás partidos? En el PPD el único senador que mantiene aprensiones es Ricardo Lagos Weber, mientras que en la DC transmitieron ayer que aún no logran consensuar una postura común, pero que seguirían conversando.

Jorge Pizarro y Carolina Goic mantendrían algunas dudas, aun cuando tienen conciencia de que un rechazo en el Senado pondría en entredicho la capacidad de liderazgo de Provoste, quien se ha manifestado a favor del cuarto 10%. En tanto, Ximena Rincón, quien también es crítica del nuevo rescate, dijo que como oposición están analizando la forma de perfeccionar el proyecto. Lee más de esta historia.

El abanderado de Chile Podemos Más fue el primer invitado al ciclo de conversaciones con los candidatos presidenciales organizado por la Universidad Católica y La Tercera.

Las definiciones de Sebastián Sichel

Ayer debutó el ciclo de conversación “Presidenciales en la UC”, organizado por La Tercera y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y que tuvo como primer invitado a Sebastián Sichel, quien abordó los roces que ha tenido con los partidos oficialistas, la irrupción de José Antonio Kast en las encuestas y el flanco que se le abrió al Presidente Piñera por el caso Minera Dominga. Acá puedes revisar algunas de sus reflexiones.

Relación con partidos: “Es obvio que hay una fricción, porque ganó un independiente frente a tres partidos. Es primera vez que pasa y ha sido poco analizado (…) Yo voy a defender lo que creo mejor para Chile, no necesariamente lo que es el mejor resultado para un partido, y eso significa muchas veces que va a haber puntos de fricción”.

Ventaja de Kast en sondeos: “Miro las encuestas, pero no las tomo mucho en cuenta. Las encuestas no son determinantes para hacer política. Se necesita liderazgo para gobernar, no popularidad. Kast está creciendo, pero yo voy a defender mis convicciones. Si esto se convierte en ejercicio de popularidad, vamos a caer en populismo”.

Ayudas económicas: “El problema de los bonos es que generan dependencia. Quienes venden que se va entregar el IFE de forma permanente son populistas”, dijo, agregando que él propone ayudas sociales cuando se cumplen ciertas condiciones. “La política social correcta es dejar de vender ilusiones, la idea de rentas universales no es sostenible”, enfatizó.

Pandora Papers y Piñera: “Creo que lo que necesitamos es transparencia total, una buena explicación. Los conflictos de intereses son la principal tragedia que tenemos en la élite y la política chilena. Por tanto, creo que se requieren más aclaraciones, incluso de las que ha habido. No basta decir que aquí la justicia aclaró algo, sino que se requiere una aclaración concreta acerca de por qué pudo haber espacio para un conflicto de intereses que nunca debería existir en quien toma decisiones”, agregó.

El ciclo continuará el martes 12 de octubre, a las 10.30 horas, con Yasna Provoste, le seguirá Gabriel Boric el lunes 25 a las 15.30 y culminará el martes 26 a las 10.30 con José Antonio Kast. Lee más de esta historia.

A foco...

> Precios de las bencinas amenazan con romper récord y llegar a los $ 1.000 el litro en la Región Metropolitana

Expertos estiman que el litro de gasolina en el Gran Santiago llegará a los $1.000 promedio entre noviembre y diciembre próximos.

Para entender: la confirmación del plan de ajuste en la producción de petróleo por parte de la Opep+, lo que elevó el precio del crudo en los mercados internacionales (el barril en el WTI cerró en US$ 78,78 y el Brent en US$ 82,45), y el aumento del dólar son los factores que están detrás de las proyecciones que anticipan que el valor de las gasolinas en Chile está pronto a llegar a máximos históricos en términos nominales.

La barrera de los $ 1.000 en las bencinas de 97 octanos ya fue traspasada en doce regiones del país, mientras que en Aysén y Magallanes las gasolinas en todos sus octanajes superaron ese valor.

En perspectiva: Luis Gonzáles de Clapes UC sostiene que una opción para morigerar la escalada alcista de las gasolinas es que el gobierno vuelva a modificar los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), tal como lo hizo a principio de agosto, cuando se logró retrasar que la bencina de 93 octanos superara los $900 por litro. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Oposición acusará a Piñera. Diputados de centroizquierda anunciaron ayer que impulsarán una acusación constitucional contra el Mandatario por la venta de Minera Dominga. Esperan votar el libelo antes de las elecciones de noviembre. Sigue leyendo

> Formalizan a Javiera Blanco. La ex Subsecretaria de Carabineros quedó con arraigo nacional luego de ser formalizada por malversación de fondos públicos. Según la fiscalía, recibía sobres con dineros provenientes de gastos reservados. Sigue leyendo

> Extienden CyberMonday. La Cámara de Comercio de Santiago anunció que, a raíz de la falla masiva que afectó a Facebook e Instagram el lunes, el evento se prolongará por un día adicional, hasta la medianoche de este jueves. Sigue leyendo

Editorial

Falencias en estrategia contra el narcotráfico

Al concentrar el grueso de las investigaciones en los microtraficantes y no en aquellas grandes bandas que están detrás de proveer la droga, el combate a este flagelo será permanentemente insuficiente.

Opinión

» La “buena” y “mala” política

Cuando hoy muchos hablan de “buena” y “mala” política, o creen ver diferencias generacionales en los estilos de abordar los problemas del país y del mundo, bien vale recordar con emoción a este entrañable “viejo” (Renán Fuentealba).

Por Juan Carvajal

» Privatización de la natalidad y abandono

El proyecto de aborto libre aprobado por la Cámara de Diputados adopta ciertos presupuestos que reflejan la opción por desconocer nuestra propia dimensión espiritual en el drama, lo que supone altos niveles de manipulación de la realidad e idealización en la solución.

Por Soledad Alvear

Crónica Estéreo

Deportaciones: la batalla entre el gobierno y la Corte Suprema. Una de las herramientas más usadas por el gobierno en su política migratoria ha sido cuestionada por el máximo tribunal. Una y otra vez, la Suprema ha concedido el amparo a cientos de migrantes con orden de deportación. ¿Cuáles son sus historias y las razones de los jueces para detener sus expulsiones? Las respuestas están en un detallado análisis del equipo de Investigación y Datos de La Tercera que revisamos en esta edición.

Revisa aquí el podcast

