Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: tensión en el Congreso por proyectos de ley económicos, la “guerra” por rebaja de dietas y comuna de Santiago triplica casos activos de Covid-19 en siete días

Un contundente rechazo recibió ayer La Moneda por parte de la oposición en el Congreso. La tensa jornada estuvo marcada por la negativa que sufrieron dos emblemáticas propuestas del gobierno en el marco del Covid-19: el reparto de dividendos y el Ingreso familiar de Emergencia. Pero mientras en el Ejecutivo intentan sortear una oleada de críticas producto de la estrategia comunicacional adoptada durante la pandemia y el cuestionado “retorno seguro”, en la Comisión Mixta no prosperó la indicación presentada por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para limitar al 30% el reparto de dividendos de empresas acogidas al seguro de cesantía y se optó por prohibir toda distribución de utilidades. Y es que la polémica generada por el caso Cencosud -que se acogió a la legislación de Protección de Empleo y repartió el 80% de utilidades- terminó por calar de manera profunda entre los parlamentarios. En tanto, el mayor traspié del gobierno fue en la Comisión de Hacienda del Senado, que por 3 votos a favor y 2 en contra, rechazó la creación de un ingreso familiar de emergencia. Con esto, la iniciativa queda nuevamente en una suerte de limbo: se aprobó la idea de legislar, pero no su contenido. Tras la negativa, la sala del Senado deberá votar el texto durante la jornada de hoy y si se mantiene la resistencia, La Moneda deberá pensar cómo avanzar al respecto. Finalmente, en medio de todo el embrollo político, la pandemia continúa su avance y la curva no logra aplanarse en el país. Hasta ahora, los casos llegan a 22.026 y las muertes a 275.

› La “guerra” por la rebaja de dietas en el Congreso. Tras un encendido debate, diputados opositores desecharon parte de la propuesta del Senado, forzando una comisión mixta.

› Coronavirus: Santiago y Puente Alto superan los mil contagios y las diez comunas con mayor cantidad de nuevos casos son de la Región Metropolitana. Santiago cuenta con 608 casos activos. Puente Alto, que es también la comuna que lo sigue en esa categoría, tiene 398. Alhué continúa siendo la única comuna de la RM que no registra casos de coronavirus, según el último informe epidemiológico del Minsal.

› Los detalles del operativo que terminó con la detención de siete personas involucradas en robo de $ 13 mil millones en el aeropuerto. PDI allanó 21 domicilios, donde se encontraron cinco armas, autos y cerca de $ 100 millones. El líder de la banda había acudido a la terminal aérea una semana antes del atraco, donde simuló un choque.

› Japón espera dar inicio a un “nuevo estilo de vida”. El primer ministro, Shinzo Abe, dijo desear que algunas de las medidas aplicadas se mantengan tras la pandemia.

› “Siempre ha sido una inspiración:”: la dedicatoria del Chapa Fuenzalida a Arturo Vidal. El capitán de la Universidad Católica llenó de elogios al Rey a través de una publicación en su cuenta de Instagram. “No le teme a nada y se enfrenta a cualquiera”, escribió también el extremo.

Opinión

“Debemos señalar que en Chile es fundamental una legislación adecuada. Una protección de datos moderna y ajustada a estándares constitucionales, con un Estado responsable. Una información que tenga un valor colectivo y que sea tratada con fines específicos y de prevención en casos excepcionalísimos, y que a su vez, sea un verdadero ‘código sagrado de conocimiento’”. Soledad Alvear, abogada.

Frase del día

“Esto (aumento de casos) es fruto de dos situaciones: el paso en falso comunicacional y el mensaje que se ha dado por parte del gobierno sobre la nueva normalidad" Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, tras le Mesa Social por el Covid-19.

Editorial

Preocupante aumento de nuevos contagios

“Es fundamental reforzar el cumplimiento de las medidas de prevención así como la fiscalización de las cuarentenas, para evitar la ocurrencia de un escenario más adverso”.

08:30 / Con la participación de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile realiza el conversatorio virtual “Respuestas de los Estados a la pandemia Covid-19 ¿Qué hace la diferencia y cómo se protegen los Derechos Humanos?”."

09:30 / El Presidente de la República, Sebastián Piñera, toma juramento a nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Macarena Santelices.

11:00 / en las unidades y cuarteles de los cuerpos de Bomberos del país, se hacen sonar las sirenas (al igual que la noche del martes) en protesta por la rebaja del presupuesto de la institución.