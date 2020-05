De Rodin a Jaar: los filmes sobre arte para ver online

Era una mañana de junio del 2005 y los guardias del Museo Nacional de Bellas Artes dieron la alerta: la escultura Torso de Adéle de Auguste Rodin había sido robada desde la Sala Matta. Al día siguiente, un estudiante de arte entregó la pieza en una comisaría de Santiago. “Yo no soy un ladrón, soy un artista”, señaló el alumno de la Universidad Arcis, quien argumentó que el acto era parte de un proyecto que buscaba dar cuenta de la vulnerabilidad de los museos chilenos.

Años después la historia fue recreada en el documental Robar a Rodin (2017), dirigido por Cristóbal Valenzuela Berríos. Presentada en festivales de América, Europa y Asia, la cinta ganó el premio a Mejor Documental Latinoamericano en FICViña y Mención especial del jurado en la Competencia de Cine Chileno de SANFIC. Disponible en las plataformas Onda Media y Amazon Prime, Robar a Rodin es parte de las producciones cinematográficas sobre arte que por estos días se pueden ver en plataformas de streaming.

La figura del escultor Auguste Rodin también es clave en la película Rodin (2017), parte del catálogo de Amazon Prime, donde el escultor es interpretado por el actor francés Vincent Lindon. La historia se centra en el romance de Rodin con la también escultora Camille Claudel, una destacada alumna que más adelante se desempeñó como su asistente. El artista la conoce a los 42 años y estuvo más de una década con ella en una apasionada y tormentosa relación de amor y trabajo.

Otra oferta de Amazon Prime en torno al arte es Andy Warhol, Fluorescente (2017). El documental es parte de la serie Docufilms de CNN en Español y que aborda las historias de grandes artistas y pensadores del mundo.

El episodio de Warhol da cuenta de su vida extravagante y su productiva y cotizada obra, la que lo llevó a convertirse en una marca. Figura ícono del pop art, Warhol destacó por sus serigrafías de llamativos colores y los retratos que hizo de artistas como Elizabeth Taylor, Grace Kelly o Marilyn Monroe.

Inspirado en el pop art, así como en el expresionismo y el arte urbano, Anthony Lister (1979) fue uno de los pioneros del street art en Australia. Es autor de obras donde los óleos, las latas de spray y los acrílicos dialogan con la cultura popular y dan lugar a coloridas y desgarbadas pinturas figurativas, a menudo cargadas de ironía. Acusado actualmente de agresión sexual, para conocer más de su obra Netflix presenta el documental Have you seen the Listers? (2017), el que retrata al artista, su obra y sus conflictos.

En cuanto a arte chileno, Ondamedia cuenta con el documental Jaar, el lamento de las imágenes, de Paula Rodriguez Sickert. Radicado en Nueva York hace casi 40 años , el artista ha abordado conflictos y heridas sociales en países de América, Africa y Asia, entre ellos el golpe militar en Chile, las huellas de la bomba atómica en Hiroshima, la migración en la frontera entre México y EEUU y el genocidio en Ruanda. El largometraje explora en el proceso creativo de Jaar, cuya obra se ha expuesto en lugares como Santiago, Nueva York, Venecia, Berlín y Buenos Aires.

En la misma plataforma está disponible el cortometraje documental El optimista irracional, sobre el artista holandés Theo Jansen, quien visitó Chile en 2018 para presentar sus strandbeests o animales de playa que se mueven con el viento. En el filme Jansen recorre desde la Cordillera de los Andes hasta la costa reflexionando en torno a su vida y obra.