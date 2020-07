Lo que tienes que saber este sábado en La Tercera: Salud define cómo será el desconfinamiento, dos senadores oficialistas anuncian votos clave por retiro de fondos y la última conquista de Bielsa

Sin apuntar fechas ni cambios a las cuarentenas que rigen actualmente en el país, el ministro de Salud, Enrique Paris, expuso ayer a más de 290 alcaldes el plan de desconfinamiento elaborado por esa cartera. El proceso, que busca retomar, dentro de ciertos parámetros, la actividad local en medio de la pandemia, consta de cinco etapas y fue denominado “Paso a paso”. Las fases son: cuarentena, transición, preparación, una apertura inicial y otra avanzada (ver infografía en la nota). El modelo, posee aspectos similares a otros como el de España donde ya se practicó la desescalada. Entre varios puntos, cabe destacar que la etapa de transición para las zonas que vayan saliendo del confinamiento, tendrá una duración de dos semanas y que se mantendrá total restricción de movimiento durante fines de semana. No obstante, habrá libre movilidad de lunes a viernes y la posibilidad de realizar reuniones sociales de hasta diez personas. Además, el toque de queda nocturno permanecerá vigente y el uso obligatorio de mascarillas también.

› Moreira y Castro adelantan votos que permiten aprobar el retiro del 10% de fondos AFP en el Senado. Los parlamentario señalaron ayer por la noche la postura que tendrán cuando proyecto se debata en la sala, anticipando una nueva derrota para el gobierno. El senador UDI dijo que presentará indicación para que retiren sus ahorros solo quienes lo necesiten.

› Prueba de Transición, que reemplaza a PSU, será en enero y tendría menor ponderación. Peso mínimo que tendrá el examen en la admisión bajará de 50% a 30%, pero será fijado por universidades. Autoridades aplicarán protocolos sanitarios, que incluiría aumento de locales.

› Retiro de las AFP: Briones estima que el Fisco dejará de recibir más de US$ 1.000 millones en impuestos y gasto por Pilar Solidario sería mayor. “Creo importante dejar de hablar del proyecto del retiro del 10%, y deberíamos empezar a hablar del proyecto del retiro del 44%”, dijo el ministro de Hacienda en la Comisión de Constitución del Senado.

› Brotes y rebrotes: de regreso al confinamiento. Cataluña, California, Melbourne, Bogotá y Leicester son algunas de las zonas en el mundo que han debido dar marcha atrás en la reapertura ante el aumento de los contagios. La situación pone en jaque a los gobiernos frente al escaso protocolo asociado a la pandemia del Covid-19.

› La última conquista de Bielsa. Sin jugar, el Leeds United ascendió a la Premier League después de 16 años. El artífice fue el rosarino, cumpliendo con el objetivo que se le planteó en 2018, en su mejor campaña en Europa. Mientras los hinchas lo tildan de Dios, ya lo esperan Guardiola, Klopp y Mourinho.

“Entre los diputados de derecha que aprobaron la reforma constitucional que tramposamente cambia la ley de pensiones, circulaban videos con manifestaciones violentas de la noche anterior. El populista es cobarde, no lidera sino se deja arrastrar por el grito de la masa. No tiene una propuesta para resolver el problema, solo mucho miedo de no complacer a los que vociferan”.