La última conquista de Bielsa

Marcelo Bielsa es de esos entrenadores que haga lo que haga genera interés, sea para celebrarle los triunfos o para festinar sus fracasos. Sin la presencia del rosarino, no se explica tanta atención en el Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. Pero lo cierto es que llegó a Inglaterra con un objetivo y tras dos años está cumplido. El Leeds United volvió a la Premier League después de 16 años gracias a la derrota de 2-1 del West Bromwich, su escolta, con Huddersfield Town. La última proeza del Loco se consumó.

The Whites es un club con 100 años de historia, una institución con arraigo, pero venida a menos luego de convivir en las categorías inferiores y con problemas económicos por mucho tiempo. Para renacer se fijaron en Bielsa, uno de los mayores ejemplos del fútbol de autor. Rozaron el ascenso en la temporada pasada, pero la opción se esfumó en un playoff. En la actual mantuvieron la idea matriz de verticalidad que pregona el jefe técnico, con el cual sellaron el ascenso y ahora aspiran al título. Son punteros con 87 puntos, producto de 26 triunfos, 9 empates y 9 derrotas. Son el equipo con más victorias y el que tiene la valla menos batida (34).

Fue el día de la locura desatada, apelando al apodo eterno que acompaña al estratega. Consumado el ascenso fueron muchos los hinchas que se agolparon a las afueras del estadio Elland Road para la catarsis, mostrando lienzos con el rostro del DT y cero distancia social. Además, otros hinchas fueron hasta la casa del propio Bielsa, quien salió y los saludó con el codo, acorde a los tiempos. “No sé hablar inglés, solo diré gracias”, manifestó el DT, en un inglés rústico. Un forofo con una bandera en su espalda le dijo “Tú eres Dios”. Bielsa respondió que “no”.

Hinchas del Leeds celebran el ascenso sin respeto al distanciamiento físico. FOTO: AFP

Esta relación se consumó en 2020, aunque el romance comenzó en 2018. En ese sentido, esta historia de éxito integra otros actores. Uno es el italiano Andrea Radrizzani, empresario y máximo controlador del club. Otro es el español Víctor Orta, director deportivo y responsable del fichaje de Bielsa. En el documental de Amazon Take us home (Llévanos a casa) se explica la gestación de la llegada. Tanto Orta como el CEO Angus Kinnear viajaron a Buenos Aires para convencer al DT. “Estuvimos reunidos 12 horas en un hotel y nos dimos cuenta de que no era un hombre al que le íbamos a vender cualquier cosa. Tendríamos que explicarle en detalle la visión y potencial del Leeds. Enseguida lo entendió”, contó Kinnear.

Este camino de Bielsa en Leeds ha tenido muchas situaciones: desde una denuncia de espiar a los rivales (que reconoció y asumió el castigo) hasta sus problemas con el idioma, lo que lo obliga a tener un traductor como si se tratara de una marca personal. Y dio la vuelta al mundo cuando dejó que le anotaran un gol luego de que los suyos no respetaran el juego limpio. La FIFA le dio por eso el premio The Best al fair play en 2019.

“Si no aceptan lo que vamos a hacer, pueden irse a hacer otra cosa”. Eso dijo Bielsa en su primer entrenamiento, hace dos años. Su desembarco en Leeds no solo era un nuevo comienzo, sino la ocasión para lavar la pálida imagen que había dejado en sus anteriores pasadas por Europa. Salvo en el Athletic de Bilbao, al que llevó a las finales de la Europa League y de Copa del Rey en 2012, y donde la hinchada le cantaba aquello de “a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor” incluso en las derrotas. Tras 98 partidos, Bielsa tiene un 61,2% de rendimiento en Leeds, su mejor porcentaje en el Viejo Continente.

El contrato de Bielsa con el Leeds termina al cabo de esta campaña, aunque la tentación de verlo en cruces contra Guardiola, Klopp o Mourinho prevén no solo su permanencia, sino que también que los más fanáticos se froten las manos para esperar esos encuentros. Próximo a cumplir 65 años (el 21 de julio), recibió por adelantado el mejor de los regalos: devolver a su equipo a la mejor liga del mundo.

El último triunfo de un incomprendido, el que invitaba a aceptar las injusticias porque todo se equilibra al final, el que rehúsa a mostrar sus emociones pero que vive un partido tan intensamente como la vida misma. Cosas de locos.