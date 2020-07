Del “Newell’s, carajo” al ascenso con el Leeds: los grandes éxitos en la carrera de Marcelo Bielsa

Albert Adomah anotaba el 1 a 1 para el Aston Villa ante el Leeds de Marcelo Bielsa, el 28 de abril de 2019. El Loco le ordenaba a sus jugadores que se dejaran convertir el tanto del empate, producto de que el gol de su equipo se había producido cuando un rival se encontraba lastimado en el piso. Ese día, al final, terminaron 1-1. Los del rosarino luchaban por un ascenso que esa temporada no llegó. La orden y posterior ejecución dieron la vuelta al mundo. Bielsa dejaba su sello en el fútbol inglés. “En cualquier tarea se puede ganar o perder, lo importante es la nobleza de los recursos utilizados, eso sí es lo importante”, declaraba el rosarino, en una de sus tantas frases que han quedado para el recuerdo. Hoy Leeds cumple ese sueño. Entre la alegría y el llanto de sus hinchas, el equipo de Elland Road vuelve a la Premier League después de 16 años. Luego de frustraciones, Bielsa consigue este éxito siendo estrictamente fiel a sus principios y formas. A pesar de que el ex DT de La Roja se define como “un especialista en fracasos”, parte de sus equipos sí han podido tener ese éxito tan deseado en el fútbol, pero siempre siguiendo los lineamientos del estilo del rosarino.

1990: “Newell’s, carajo”

Un campeonato que tiene una imagen y un grito propio. La postal Marcelo Bielsa gritando “Newell’s, carajo” mientras era llevado en andas por el plantel, es uno de los momentos más emblemáticos del fútbol argentino. Fernando Gamboa, Mauricio Pochettino, Eduardo Berizzo, Darío Franco y Gerardo Martino eran algunos de los nombres de ese histórico plantel, que siempre será recordado por sus hinchas. Los minutos antes de la consagración se vivieron de una manera increíble: escuchando una radio, implorando que River no anotara un gol sobre el final en el Monumental ante Vélez. El equipo del Loco necesitaba ganar para asegurar el título, pero solo igualó 1-1 ante San Lorenzo, en Caballito. Con esto, un triunfo de los millonarios dejaba con las manos vacías a los de rosario. Pero eso finalmente no ocurrió. Esteban González puso el 1-2 para Vélez y desató toda la pasión de la Lepra, y de Bielsa.

1992: Otro más con el club de sus amores

El clausura de ese año fue un torneo impecable. Solo una derrota en 19 partidos, la defensa más sólida con apenas 8 goles concedidos y la mejor diferencia de gol (+19). Como si fuera poco, el equipo de Bielsa le propinó un histórico 0-5 a River Plate en el Monumental, en un recordado compromiso en el que el árbitro Javier Castrilli expulsó a cuatro jugadores de la banda sangre. Además, paralelo a ese campeonato, el plantel del Loco llegó a la final de la Copa Libertadores de ese año, instancia en la que perdieron por penales ante Sao Paulo en Brasil.

1998: Vélez y el regreso a los títulos en su país

Otro campeonato sin nada que objetar. Tras su paso por México, en donde trabajó en el Atlas y en el América, arribó a Vélez con la difícil misión de continuar con los éxitos durante esa década, en la que ya habían ganado una Libertadores, una Intercontinental y tres ligas locales. Y Marcelo Bielsa respondió a la confianza. En el clausura del 98 comandó un equipo que lideró el campeonato casi de principio a fin. Otra vez registró solo una derrota en toda la competición y fue la portería menos batida, con 14 tantos. Finalizó a seis puntos de su perseguidor, Lanús. Un rendimiento imponente.

2004: Atenas y un pequeño desquite con Argentina

Ya en la banca de la albiceleste, Bielsa recibió un duro golpe al quedar eliminado en la primera fase del Mundial de Corea-Japón 2002. Las críticas en el país transandino fueron implacables con el de Rosario. Por lo mismo, la inédita medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas ese año contribuyeron a callar, en parte, los cuestionamientos que se le hacían. Goleadas ante Serbia y Montenegro, Costa Rica e Italia marcaron el camino a la presea dorada, la que al final consiguieron de forma invicta y ganando todos sus partidos. Promisorias figuras como Javier Mascherano, Carlos Tévez o Andrés D’Alessandro, de la mano de Marcelo Bielsa, ya se transformaban en una realidad del fútbol argentino. Una pequeña revancha para el Loco.

2007-2011: Chile volvió al mapa del fútbol

“Considero mis tres años y medio en Chile como un regalo de la vida. Yo aprendí a amar la vida acá, también estando aquí. Estoy orgulloso de haber vivido en este suelo”, declaraba Marcelo Bielsa, emocionado, en su despedida del país. Pese a que no hay una copa o trofeo de por medio, lo que el Loco hizo en Chile es considerado un éxito. Luego de la paupérrima participación nacional en la Copa América 2007, el rosarino tomó a una Roja que no solo venía golpeada por los resultados deportivos, sino que por diversos actos de indisciplina. A pesar de las dificultades iniciales, logró consolidar un plantel joven capaz de competir de igual a igual ante cualquier rival. Chile, tras 12 años de ausencia, cumplió el objetivo y volvió a los mundiales gracias a una impecable clasificatoria en la que terminó segundo, solo por detrás de Brasil. Triunfos históricos complementaron un proceso inolvidable. Su polémica salida de la banca nacional es una herida que todavía no sana en los hinchas de la Selección.

2020: El retorno del Leeds

Tras dejar su sello en el Athletic Club de Bilbao entre 2011 y 2013, además de pasos por el Olympique de Marsella y el Lille de Francia, en 2018 firmó por el Leeds de la Championship de Inglaterra (Segunda División) con la misión de obtener el tan anhelado ascenso a la Premier. Con trabajo, rigurosidad y la ayuda de su traductor, el Loco puso en marcha su estilo en Elland Road. Estuvo cerca de obtener frutos rápidamente en la primera temporada, pero quedaron eliminados en los playoffs del ascenso ante el Derby County. Sin embargo, la revancha para el Loco y los fanáticos del Leeds no tardó mucho, porque esta temporada se materializó el regreso del club a la máxima categoría del fútbol de ese país. Un sueño cumplido para los hinchas. El éxito, una vez más, le guiñó el ojo a los métodos y formas de Marcelo Bielsa.