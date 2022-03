Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: ataque ruso a central nuclear de Zaporiyia revivió los fantasmas de Chernóbil

Amenaza nuclear: ataque ruso a central de Zaporiyia revivió los fantasmas de Chernóbil

“Si explota, será 10 veces más grande que Chernóbil”, fue la dramática advertencia que anoche lanzó el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, luego de que un ataque ruso provocara un incendio en la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa.

La alerta ante la amenaza nuclear se dio cerca de las 22.00 (hora de Chile) y de inmediato el gobierno ucraniano hizo un llamado a las fuerzas rusas a detener el fuego para permitir el trabajo de bomberos y establecer una zona de seguridad.

“Los bomberos no pueden llegar al lugar del fuego y extinguirlo. Los proyectiles caen muy cerca. La primera unidad eléctrica de la central ya se ha visto afectada. ¡Paren esto!”, dijo el portavoz de la planta nuclear, Andrei Tuz.

Inaugurada en 1985, durante la era de la Unión Soviética, la planta de Zaporiyia cuenta con seis reactores y suministra gran parte de la energía del país.

Afortunadamente, al cierre de esta edición las autoridades ucranianas informaron a la Agencia Internacional de Energía Atómica que el ataque no provocó cambios en los niveles de radiación y que el incendio se había logrado controlar. Lee más de esta historia.

General (R) Martínez presenta amparo para evitar que jueza ordene su detención por no presentarse a declarar

Luego de que el renunciado comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, no se presentara a declarar ayer como inculpado ante la jueza del caso fraude, Romy Rutherford, su defensa presentó ante la Corte Marcial un recurso de amparo que busca evitar una eventual orden de detención por no someterse a la diligencia.

A juicio del abogado del uniformado, Juan Carlos Manríquez, para que se dicte una orden de aprehensión Martínez debió haber sido notificado y apercibido personalmente y –a su juicio– eso no ha ocurrido.

“En ninguna de las dos resoluciones en que se cita a mi representado a declarar (...) se le ha apercibido en cuanto a que su sola comparecencia derivaría en despachar una orden de detención”, se manifiesta en el recurso.

En un artículo de la periodista Leslie Ayala, el abogado agregó que lo que está haciendo su representado “no se trata de una simple rebeldía recalcitrante de un justiciable, sino que de resguardar los derechos fundamentales más relevantes de una persona frente al poder punitivo que la Constitución y la ley otorgan a jueces del crimen, sin olvidar que esa facultad y esos deberes tienen límites, y el más importante es el irrestricto apego a los derechos fundamentales, como lo son el debido proceso y la libertad”. Lee más de esta historia.

>Valor del cobre se acerca a peak histórico por la guerra en Ucrania

No solo el valor del petróleo ha escalado con fuerza a raíz del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Ayer el precio del cobre se disparó en 2,07% en el mercado spot de Londres, llegando a los US$ 4,75 la libra, su nivel más alto desde el 19 de octubre de 2021, cuando alcanzó los US$ 4,83 (su segundo precio más alto de la historia).

Para entender: el subsecretario de Minería, Edgar Blanco, explicó que “Rusia representa del orden del 4% de la producción mundial de cobre”, por lo que las sanciones económicas impuestas por los países occidentales “implican el cierre de mercados europeos y estadounidense a sus productos, elevando las expectativas de escasez futura del suministro del metal”.

El precio del metal rojo acumula un fuerte salto de 5,54% en las últimas cuatro sesiones y ha avanzado 8,03% en el año.

En perspectiva: para Blanco, “es posible que el precio del cobre continúe aumentando, porque aún no se observa que el conflicto en Europa transite hacia una solución diplomática”. Lee más de esta historia.

> Consejo Territorial: más atribuciones. Tras la polémica por las escasas facultades que tendría la nueva institución que reemplazaría al Senado, ayer la Comisión de Sistema Político de la Convención aprobó distintas indicaciones para aumentar sus atribuciones. Sigue leyendo

> Incidente en Palacio. Quién es la joven de 22 años que ayer lanzó agua al Presidente Piñera durante un acto para conmemorar los dos años de la pandemia en nuestro país y por qué el gobierno decidió no presentar acciones legales. Sigue leyendo

> Comprar propiedades en Miami. De acuerdo al reporte de National Association of Realtors 2021, inversores chilenos se ubican en el top 10 del ranking de compradores extranjeros de propiedades en las ciudades de Miami y Orlando. Sigue leyendo

Un escenario económico que exige compromiso

En un año 2022 complejo, la política y la gestión económica deben orientarse a preservar los determinantes últimos de la estabilidad financiera y el potencial de crecimiento de la economía.

» La nueva imagen internacional de Chile

No se le puede pedir a nadie que renuncie a impulsar las causas que estima justas. Se les puede sí pedir que no impongan signos identitarios que resultan violentos para sectores que deben sentir que la nueva Constitución es efectivamente la casa común.

Por Carlos Ominami

» Volviendo al pasado

Alrededor de la década de los años 60 Chile era, en términos económico-sociales, la mediocridad misma (...) En aquellos años se solía sostener que Chile tenía una economía mixta, es decir, una en que el Estado jugaba un rol importante en la asignación y administración de los recursos del país.

Por Rolf Lüders

Por qué Bad Bunny es un fenómeno cultural. En 2020 y 2021, Bad Bunny fue el artista más escuchado en todo el mundo a través de Spotify. Hace un par de semanas, en un estudio de la revista The Economist que daba cuenta del fin de la hegemonía del idioma inglés en la música popular, el medio británico lo usó a él como principal ejemplo. Hoy conversamos con el crítico musical Claudio Vergara para entender quién es Bad Bunny y por qué es relevante entender su fenómeno.

Revisa aquí el podcast

