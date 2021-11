Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: candidatos presidenciales expusieron ejes principales de sus programas en cumbre empresarial Enade 2021

Candidatos exponen ejes de sus programas en cumbre empresarial Enade 2021

“Compromissum” (compromiso) fue el lema elegido para el Encuentro Nacional de la Empresa de este 2021, donde los principales invitados fueron los candidatos que compiten por instalarse en La Moneda en marzo del próximo año.

Durante la cumbre empresarial más importante del país –que por primera vez cambió de sede, trasladándose desde Casa Piedra a la U. Adolfo Ibáñez en Peñalolén– los abanderados expusieron sobre gobernabilidad, un nuevo pacto social y la necesidad de avanzar en la cooperación público-privada para hacer que el país salga de su actual crisis.

Gabriel Boric: “No espero que me aplaudan, soy consciente que lo que represento no satisface sus preferencias políticas”, comenzó diciendo el diputado frenteamplista, en una alocución donde llamó al diálogo para avanzar en reformas graduales y en un nuevo contrato social. “No hay crecimiento posible sin cohesión social, no hay crecimiento posible en una sociedad fracturada socialmente”, argumentó. Lee más de esta historia.

José Antonio Kast: el abanderado del Partido Republicano inició su exposición criticando la gestión del Presidente Piñera –”nada de lo que dijo se logró”, afirmó–, para luego enfatizar que tras los tiempos de inestabilidad que ha vivido el país, lo que Chile necesita ahora es paz y orden, condiciones necesarias para que la economía crezca. “La gente quiere orden para salir adelante, más allá del color político”, sentenció. Lee más de esta historia.

Yasna Provoste: la senadora DC advirtió que “Chile no resiste seguir como está” y que para salir adelante se requieren cambios y que estos sean responsables y estén financiados. En este sentido, llamó a conformar una alianza público-privada y a concordar una reforma tributaria “justa y viable”. Agregó que ella y los partidos que la apoyan tienen la experiencia y “saben cómo hacerlo”, autodenominándose como “la heredera” de los gobiernos de la ex Concertación. Lee más de esta historia.

Sebastián Sichel: el candidato independiente de los partidos de gobierno insistió en que la del domingo 21 de noviembre será la elección más importante del siglo 21, “donde nos jugamos no solo la democracia contra la violencia, sino que también contra el populismo”. Agregó que, de salir electo, en su gobierno va a haber un “Estado presente” y sostuvo que la “seguridad implica reconocer la tolerancia y el respeto a la diversidad de un país”. Lee más de esta historia.

Marco Enríquez-Ominami: la exposición del abanderado del PRO fue la más crítica frente al modelo económico y las transformaciones y privatizaciones ocurridas en los 90. Además, dijo que “la incertidumbre es producto de que la economía chilena es mediocre”. “Es falso cuando los agentes económicos dicen que la crisis económica es producto de la crisis social. Chile, ya desde la crisis asiática, solo conoce tasas mediocres de crecimiento porque las herramientas que tenía se agotaron. No podían privatizar mucho más”, argumentó. Lee más de esta historia.

> Covid: Minsal inhabilitará Pase de Movilidad a mayores de 45 años sin tercera dosis

El Ministerio de Salud informó que a partir del 1 de diciembre suspenderá los pases de movilidad a todos los mayores de 45 años que no se hayan inoculado con la dosis de refuerzo contra el Covid luego de seis meses de haber completado su esquema incial de vacunación.

Para entender: la actualización de los requisitos para acceder al Pase de Movilidad es una política que el gobierno ya había adelantado en octubre y busca incentivar la aplicación de un boost ante la pérdida de efectividad de las vacunas con el tiempo y la aparición de nuevas variantes más contagiosas del virus.

De acuerdo a la autoridad sanitaria, hasta el momento más de 7 millones de personas ya se han colocado su dosis de refuerzo.

Qué dijo el gobierno: el ministro Enrique Paris dijo que la medida busca evitar “ingresos a UCI, muertes y contagios”, y explicó que a quienes se les suspenda el pase, podrán volver a habilitarlo de forma automática una vez que se coloquen la dosis de refuerzo. Lee más de esta historia.

> La alerta de Castillo. En entrevista con La Tercera, Luis Castillo, el ex coordinador de camas críticas de la red de salud pública privada, dijo que “estamos en una franca ola de casos activos y hospitalizaciones que ha ido creciendo”. Sigue leyendo

> Orpis irá a la cárcel. ”Con humildad, acataré el fallo”, dijo ayer el ex senador UDI luego que la Corte de Apelaciones rechazara un recurso de nulidad, por lo que debará cumplir su condena en el caso Corpesca en reclusión. Sigue leyendo

> Cuatro meses en toma. Desde el 8 de julio estudiantes de la Aces mantienen tomada la sede del INDH, exigiendo un indulto para los denominados presos del estallido social. Revisa aquí qué ha ocurrido en este tiempo. Sigue leyendo

Fuerte encarecimiento de los créditos hipotecarios

Muchas familias ya no podrán hacer realidad el sueño de la vivienda propia. El fuerte retroceso experimentado en el financiamiento hipotecario es la consecuencia directa de políticas que están desarmando una institucionalidad que sustentó el crecimiento económico de las últimas décadas y la profundización del mercado financiero.

» Inflación

La inflación ha pasado a ser la mayor preocupación de la población, solo superada por aquella relacionada con las elecciones presidenciales. Y no es para menos, dado que en el pasado mes la tasa de aumento anualizada del IPC fue de un 6 por ciento, duplicando –si se mantuviese a ese nivel- la meta inflacionaria media del Banco Central.

Por Rolf Lüders

» Honestidad brutal

Llama la atención la recepción de la presidenta de la Convención Constitucional al Colegio de Profesores y sus ideas para el texto constitucional. Al parecer ellos son “más iguales que otros” y sus propuestas no tienen que pasar por la burocracia de formularios, sorteos y plazos fatales que nos toca a todos los demás.

Por Daniel Rodríguez

Lollapalooza Chile, un festival en peligro. Con una fecha definida para marzo de 2022 después de dos años de pausa, todo parecía listo para una nueva versión de uno de los festivales de música más importantes del mundo. Sin embargo, una objeción levantada desde el nuevo concejo municipal de Santiago cambió la música por una banda sonora de suspenso. ¿Qué tan amenazado está Lollapalooza Chile? ¿Qué significaría que no se pudiera concretar?

