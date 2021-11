Esta semana recomendamos un curso de literatura e historia, snacks saludables y una loción para la cara

Literatura e historia

Los martes 23 y 30 de noviembre la historiadora Isabel Eluchans junto a su hermana Florencia -autora de Esa vida que imaginamos (Planeta 2017) y Más allá de nuestros días (Planeta 2020)- estarán dictando en conjunto “Francia, de la Belle Époque a la Segunda Guerra Mundial”, un ciclo de Literatura e Historia en que, cada una desde su comocimiento, analizarán la Francia de principios de siglo así como la vida y obra de Irène Némirovsky, la escritora ucraniana que vivió en Francia desde su juventud y que se hizo mundialmente conocida por obras como El Baile y Suite Francesa. De 19 a 20:30 hrs. en modalidad online y on demand. $24.000. Inscripciones en ieluchans@gmail.com.

Snacks saludables

Que el año escolar esté por terminar no significa que debamos olvidarnos de los snacks. Al contrario, tener a los niños todo el día en la casa, en muchos casos puede significar tener que comprar más. Por eso es que Snack U es una buena alternativa. Se trata de un proyecto que busca facilitar esa tarea a veces difícil de dar con algo novedoso y lo hace además con alternativas saludables como galletas sin azúcar o en base a arroz, jugos de fruta, pop corn, compotas de fruta o barras de cereal de marcas como Not Co, Tika, AMA, Puri Pop, entre muchas otras. Tienen la modalidad de suscripción, lo que implica que mensualmente quienes se inscriban recibirán una caja de degustación con entre 8 y 10 productos diferentes. Además, el 10% de las utilidades de esa caja es donado para dar alimento a quienes más lo necesitan. Más detalles en www.isnacku.cl.

Para la cara

Para esos días en que ni el mejor de los secretos de naturaleza pueden sacarnos la cara de cansancio, Hangover 3-in-1 es la mágica solución. Formulado como primer o para fijar el maquillaje, hidratante, suaviza, ilumina y deja la piel con un aspecto muy hidratado y descansado, como si realmente hubiésemos dormido 8 horas seguida. Con un leve olor a coco, viene en formato spray es cruelty free y libre de parabenos y gluten. $32.000 en www.blush-bar.cl.