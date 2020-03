Luego de ser suspendido, hoy se inició el juicio oral en el caso Catrillanca

Este jueves comenzaron los alegatos de apertura en el denominado caso Catrillanca, en el que se investiga la muerte del comunero mapuche a manos de Carabineros, hecho ocurrido en noviembre de 2018.

La instancia, que se está desarrollando en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, había sido suspendida el pasado lunes luego que uno de los abogados defensores presentara una licencia médica que le impidió estar en el comienzo de esta etapa procesal.

En este caso se investiga la participación de miembros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros de La Araucanía, a quienes se les acusa de propinar disparos contra Camilo Catrillanca, lo que provocó su muerte mientras manejaba un tractor junto al menor M.P.C., momento en que fue herido a bala por munición calibre 5.56.

La Fiscalía está solicitando penas de hasta 15 años de cárcel contra los funcionarios del Gope que fueron parte del operativo. Ya el pasado martes el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes había afirmado que “la fiscalía ha desarrollado un trabajo serio completo acucioso; oportunamente dedujo acusación y espera que el tribunal comparta las conclusiones a las que arribamos y en definitiva condene a cada uno de los acusados a las penas que venimos pidiendo en la acusación fiscal”.

Este jueves el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco afirmó que: “estamos como querellantes con la convicción más absoluta del instituto, desde un principio fue que acá estamos frente a un asesinato de Camilo Catrillanca, tortura en contra de un adolescente, encubrimiento en la investigación. Es decir, esta es una situación gravísima y en general quisiera decir que si no hay verdad, si no hay justicia, si no hay reparación en el caso de Camilo Catrillanca no nos queda esperanza con respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que han existido a partir de octubre del año recién pasado”.

“Creemos que se trata de un homicidio calificado porque la sola lectura del expediente queda clarísimo que los Carabineros de Chile, que no son ex carabineros, actuaron sobre seguro. En segundo lugar, nosotros creemos que de acuerdo al derecho internacional se trata de torturas en contra del adolescente y en los demás puntos nosotros con la fiscalía, en la descripción de los hechos y en las calificaciones jurídicas fundamentales, estamos completamente de acuerdo”, indicó Micco.