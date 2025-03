Luis Hermosilla reingresa a Capitán Yáber y acusa a la Fiscalía de “manipular las investigaciones”

A las 19.25, el penalista Luis Hermosilla llegó hasta el anexo penitenciario Capitán Yáber para reingresar a cumplir prisión preventiva, luego de que esta jornada la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera revertir el arresto domiciliario total en que se encontraba el abogado.

Minutos antes de las 19, el abogado partió desde su domicilio en Vitacura en dirección al recinto penal de la Av. Pedro Montt, en la comuna de Santiago.

A su llegada, Hermosilla señaló a la prensa: “son momentos de tristreza y son momentos duros, no solamente para uno, sino que también para la familia”.

“Yo, como abogado, respeto profundamente las decisiones del Poder Judicial, tanto las que a uno lo benefician como las que lo afecta, y lo único que yo espero es que, en adelante, toda la investigación, particularmente, tenga cuidado y se respeten todos los derechos y garantías que uno tiene como ciudadano de este país”, añadió.

En este sentido, el penalista sostuvo que “lo digo en particular, porque me parece que hasta aquí, la Fiscalía, y en particular la Fiscalía Oriente, está actuando de una manera que vulnera, flagrantemente, no solo mis derechos sino que los de muchas personas, y en ese sentido me parece que se está haciendo una práctica, no aceptable en este país, que la Fiscalía esté manipulando las investigaciones, eligiendo qué investiga y qué cosa no investiga, y que, además, esté presionando a las personas que están siendo indagadas o que están imputadas por delitos o formalizadas, están siendo presionadas para poder tener resultados en el sentido de lo que la Fiscalía quiere, solamente en la etapa previa a la preparación de los juicios orales”.

“Aquí pareciera que basta con que se formalice para que uno sea culpable, y eso no es así”, relevó.

Sus declaraciones se dan luego que la Primera Sala del tribunal de alzada revisara una apelación presentada por la Fiscalía Metropolitana Oriente para que Hermosilla, imputado por el caso Audio, volviera a prisión preventiva, cautelar que había sido revocada hace 11 días.

Cabe recordar que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decidió el pasado jueves 20 de marzo rebajar la medida cautelar en contra del abogado y fijar arresto domiciliario total.

En ese entonces, la jueza Andrea Díaz-Muñoz acogió los argumentos de la defensa del abogado y determinó modificar la prisión preventiva de la que estaba sujeto desde el 27 de agosto del año pasado, es decir, desde hace 205 días. En reemplazo de aquello, la magistrada dictó arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados en esta causa.

Sin embargo, este lunes la Primera Sala del tribunal de alzada escuchó los argumentos de la Fiscalía, los querellantes y la defensa encabezada por el abogado y hermano Juan Pablo Hermosilla. Y pasadas las 17 horas la Corte de Apelaciones informó que el penalista debía regresar al recinto penitenciario.

A diferencia de las dos ocasiones anteriores que se revisaron las cautelares de Luis Hermosilla, esta vez fue la Primera Sala -y no la Undécima, donde estaba radicada- la que escuchó los alegatos y entregó su decisión. Está integrada por los ministros Guillermo de la Barra y Fernando Valderrama, además del abogado Antonio Luna.

La modificación de la sala se debe a los avances que ha tenido la causa y dado que la Fiscalía decidió agrupar el caso Audio con Factop.