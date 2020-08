Si bien en algunas comunas y regiones del país el coronavirus ha disminuido y determinadas zonas han empezado a salir del confinamiento a través del programa “Paso a Paso”, el Covid-19 aún no está superado en el país. La posibilidad de un rebrote es cierta y un fenómeno de estas características está ocurriendo en algunas zonas que llevaban días, incluso semanas, con cifras positivas.

Concretamente, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Magallanes son las regiones que volvieron a manifestar una situación inquietante. El ministro de Salud, Enrique Paris, manifestó hoy que estas áreas “preocupan muchísimo” a las autoridades.

Respecto del incremento de casos en estas regiones, el ministro ahondó en el caso de Magallanes, que tras tener un brote al comienzo de la pandemia, logró controlar la enfermedad y en algún momento se posicionó como una de las áreas con los mejores índices del país. Respecto de la situación actual de esta región, Paris indicó que “es incomprensible, porque traduce una falta de preocupación de la población y llamo a las autoridades para que se coordinen los más estrechamenteposible”.

Según datos del último informe epidemiológico, publicado el sábado por el Ministerio de Salud, Magallanes registró la tasa más alta de incidencia de casos activos a nivel nacional, superando, incluso, a regiones como Arica y Parinacota y Atacama.

Y la situación parece no dar tregua. Hoy se informó que la región tuvo 115 casos nuevos, su máximo registro diario desde el inicio de la pandemia.

El secretario de Estado llamó “a la autoridad sanitaria -que dependen de nosotros- a que cumplan su labor y también a las autoridades regionales a que se coordinen para bajar las cifras. Hago un tercer llamado alos habitantes, porquedeben respetar las normas sanitarias”.

Horas después de que el ministro Paris hiciera una dura crítica a cómo se estaba manejando la pandemia en Magallanes, la seremi de Salud, Mariela Rojas, presentó su renuncia a través de una carta (ver página 13).

Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Dirección de Posgrados de la Universidad de Santiago, establece que existen hartas lecturas al respecto: “Primero, que probablemente las autoridades se apresuraron un poco en levantar el confinamiento en algunas comunas y regiones, y no se estaban cumpliendo los indicadores que sugiere el comité asesor y la Organización Mundial de la Salud”. De hecho, Punta Arenas debió volver este viernes a cuarentena.

“Si bien se han hecho enormes esfuerzos por aumentar la trazabilidad, y se ha mejorado significativamente en ese punto, a la hora de levantar las cuarentenas y disminuir el confinamiento no se estaba cumpliendo precisamente el punto de la trazabilidad. Uno de los factores es que los casos que se fueron presentando, no todos tuvieron un completo seguimiento, un diagnóstico precoz y un aislamiento de sus contactos, lo que facilita los rebrotes y la expansión del virus”, añadió Silva.

Este complejo escenario se repite en Biobío. Según el informe emitido hoy domingo, anotó 282 casos nuevos totales. Se trata, al igual de lo que ocurrió con Magallanes, de la cifra más alta en la región desde el inicio de la pandemia.

El seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, señaló que “las comunas con más casos son Concepción, con 60 casos nuevos y 360 casos activos, y Talcahuano, con 23 y 218 casos activos, la cifra más alta que hemos tenido de casos nuevos”.

El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, dijo que hay que evaluar si decretar o no una cuarentena total, “ya que los costos son muy severos. Pero, lamentablemente, se tienen que tomar estas decisiones, porque precisamente son las personaslas que no han tomado el debido cuidado y las responsabilidades frente a los contagios”.

Mientras que el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, argumentó que “hace tiempo que esta es la comuna número uno en la cantidad de personas contagiadas y casos activos, tanto en la región como en el país. Las cifras no son alentadoras y lo veníamos alertando desde hace rato con el respaldo de expertos, para que precisamente esto no ocurriera. Siguen abiertos los supermercados, las ferias, los malls y farmacias, y las personas pueden ir con salvoconductos que no son difíciles de conseguir”.

Sobre posibilidades de medidas más estrictas en la zona, Héctor Muñoz aclara que “lo dijimos hace unas semanas, que estábamos más cerca de pasar a la Fase 2 que a la Fase 4, y en este momento en Concepción, Talcahuano y Hualpén, obviamente, hay una posibilidad si las cifras no mejoran. Los vamos a analizar el miércoles con el comité de trabajo que hacemos con el Ministerio de Salud, más el equipo de regional”.