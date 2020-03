Mineduc extiende suspensión de clases: alumnos no asistirán a recintos educacionales durante todo abril

Este miércoles, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció que la suspensión de clases se extenderá por dos semanas más debido al brote de coronavirus que se registra en el país. Asimismo, informó que se adelantarán las vacaciones de invierno para las últimas dos semanas de ese mes.

"Durante todo el mes de abril no habrá clases en jardines infantiles ni establecimientos educacionales tanto subvencionados municipales, particular subvencionados y también particular pagados”, fueron las palabras del secretario de Estado tras la entrega de un nuevo balance por Covid-19. Minutos antes, el Ministerio de Educación confirmó 220 nuevos casos, ascendiendo a 1.142 el total de personas contagiadas.

Además, el titular de Educación comunicó que el año escolar también sufrirá modificaciones: “Para asegurar que los aprendizajes de nuestro niños y jóvenes no se vean afectados por estas medidas (...) el año escolar se extenderá durante el mes de diciembre. Terminado a fines de diciembre”, dijo.

“Esta medidas apuntan en la dirección adecuada de resguardar la salud de todos los chilenos y asegurar que las medidas sanitarias no afecten en demasía el aprendizaje de los niños y jóvenes”, dijo también en la instancia, haciendo un llamado a los alumnos a “mantener su ritmo de estudio, adecuándose a las circunstancias que estas medidas implican”.

El Mineduc habilitó una plataforma online para entregar los recursos educativos. El material está disponible para todos los niveles y consta de “material de apoyo y textos de estudio”.

“Nosotros no vemos riesgo en el cumplimiento del calendario académico. Obviamente, estas medidas generan un desfase, es importante que los procesos de formación se mantengan. Cuando volvamos a las clases presenciales, en el sistema escolar, será también necesario tomar medidas de nivelación para que los alumnos puedan terminar adecuadamente el año”, agregó.

Por último, Figueroa confirmó que se mantendrá la entrega de canastas de alimentación: “Este es un proceso que está en marcha, es importante que los apoderados esperen el llamado de sus establecimientos y transmitir la seguridad que este proceso va a continuar por todo el tiempo que dure la suspensión de clases”.

Alcaldes y suspensión de clases

Cabe recordar que la suspensión de clases originalmente se extendería hasta este domingo 29, dos semanas después de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara la medida en respuesta a la presión de los municipios.

Antes del anuncio de hoy, ediles de cinco comunas ya advertían que la situación epidemiológica no permitía retomar las clases presenciales aún.

En ese sentido, también hicieron un llamado a reforzar el sistema de educación en línea durante el periodo que se extienda esta medida.