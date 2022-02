Ministro Delgado llega a Iquique para reunirse con autoridades locales, vecinos y gremios en el marco de la crisis migratoria de la zona norte

A eso de las 9.30 el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, tuvo la primera reunión en Iquique en las oficinas de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá. El motivo de la visita del secretario de Estado se enmarca en la actual crisis migratoria y de seguridad que afecta a esa ciudad.

Junto a Delgado también acudió a la zona la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez; el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas: el director (s) de la Policía de Investigaciones, Claudio González; el general subdirector de Carabineros, Esteban Díaz y el general inspector de Carabineros, Enrique Monrás.

El ministro tiene programado reunirse con gremios de la zona, juntas de vecinos y autoridades locales. “Tenemos una agenda, primero con los gremios, después con algunas juntas de vecinos, vamos a estar con el alcalde Iquique, con el gobernador, con el delegado, y en la tarde vamos a hacer una capacitación a Carabineros en reconducción”, dijo el ministro antes de ingresar a la primera reunión.

Por la mañana, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, se refirió en radio ADN a la reunión de Delgado. “Lo único que espero es que el ministro tenga dos actitudes, la primera de diálogo (...). Y también que se reúna con los gremios que hemos conversado y que están siendo parte de la movilización. Y creo que lo más importante es que se reúna con las policías y con la fiscalía, donde nosotros vemos una necesidad de apoyo importante”.

“Y lo segundo, y creo que es fundamental, es que el ministro aborde la situación fronteriza, (...) esto no cambia si que es algo que nosotros vemos, si no se define un protocolo, una política de cómo se va a levantar la información de las personas de quienes ingresar, porque hoy día no se sabe quienes ingresan”, agregó.

Por su parte, Carabineros informó que dispuso el traslado a la zona de un nuevo contingente policial para apoyar las labores de orden y seguridad.

Ayer se registró un paro en la ciudad en protesta por el aumento de la delincuencia. En ese contexto se materializaron bloqueos en las rutas, marchas y barricadas. El aeropuerto de la ciudad y la Zona Franca no estuvieron operativas.

La semana pasada se registró un hecho que fue el detonante de las movilizaciones: un grupo de cuatro sujetos, de nacionalidad venezolana, agredió a dos Carabineros en medio de un procedimiento por drogas. Uno de ellos golpeó a un policía con una manopla en la cara, provocándole una fractura en el rostro. Los cuatro sujetos fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva, mientras el gobierno anunció que serán expulsados cuando finalice el proceso judicial.

El hecho se sumó a un secuestro con homicidio, ocurrido el 6 de enero en esa ciudad. Un comerciante de la zona, identificado como Nelson Murúa Páez, de 67 años, fue secuestrado por una pareja de jóvenes de nacionalidad venezolana. Ambos habrían ingresado por paso no habilitado. La mujer, según antecedentes del caso, habría trabajado previamente para el empresario. Mientras Páez estaba en manos de los secuestradores, estos pidieron una alta suma de dinero por su rescate, lo que no se pudo concretar. El cuerpo fue encontrado sin vida días después a causa de apuñalamiento. Hay tres detenidos por ese hecho.