Ministro Paris: “El retiro del 10% que está presentando el gobierno por supuesto que lo apoyo, porque creo que es mucho más meditado y mucho más organizado”

hace 9 minutos

Foto: Agencia Uno

En cuanto a las cifras, el ministro Paris indicó que al parecer hay un relajo de la población en cuanto a las medidas preventivas. "A mí me cuesta mucho y me molesta echarle la culpa a la población. Aparentemente hay un cierto relajo, por eso insisto: No confiemos en que la vacuna va a llegar o que vamos a poder a vacunar a todos desde el inicio”.