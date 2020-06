Ministro Paris y medidas frente al coronavirus: "Si la gente no entiende por la razón, obviamente habrá que aplicar más fuerza”

Esta mañana el ministro de Salud Enrique Paris se refirió en Radio Duna acerca del medidas de cuarentena que se han impuesto frente a la pandemia del coronavirus en el país y al aumento de los casos de contagio pese a las restricciones de movilidad.

Frente a esto, el titular de la cartera de Salud expresó que a su parecer, “hay que insistir mucho mas en que la gente cumpla con las indicaciones de cuarentena y toque de queda”.

Valparaíso, que ayer fue su primer día hábil en cuarentena, fue un gran ejemplo, indicó.

“El ejemplo de Valparaíso ayer fue muy hermoso porque disminuyó la movilidad en un 65% de inmediato”, sostuvo. “La gente a pesar de estar en el taco estaba agradecida de que se estaban tomando la medida”.

“Acá en Santiago eso no se ha logrado, sigue la movilidad muy alta”, agregó.

Para eso, indica “se requiere mucho de la colaboración de la ciudadanía”, y “no solo basta con controles”, ya que “cuando uno los relaja la gente vuelve a sus malos hábitos”.

Acerca del informe de Espacio Público publicado el día de ayer, en donde se indicaba que la solución para detener el alza de contagios en la Región Metropolitana era poner en “hibernación” a la ciudad, el ministro expresó que cualquier decisión debe ser “colegiada”, es decir, analizada en una mesa junto al Presidente Sebastián Piñera para discutir junto a autoridades y otros expertos y analizar las mejores decisiones a tomar.

“Lo de la hibernación y ponerme más duro no me corresponde decidirlo a mí, por si solo" indicó.

Sobre la pregunta de si se pasó ya el momento de pedirle a las personas que “por favor” respeten las medidas de cuarentena, Paris expresó que “es probable que la gente no entiende por favor. Si no entiende por la razón, obviamente habrá que aplicar más fuerza”.

Al respecto del informe de Espacio Público, indicó que hoy va a tener una videoconferencia con Eduardo Engel “para intercambiar datos”.

Pacientes no notificados con Covid-19

Según expresó el titular de la cartera de Salud, los fallecidos con diagnóstico de neumonía severa sin PCR, “no los estábamos contabilizando. Los vamos a contabilizar porque es lo correcto”.

Además de esto, indicó, se encontraron con otro grupo que no estaba siendo contabilizado.

Según detalló en Duna, descubrieron que “además había un universo grande de pacientes que tenían coronavirus pero que no habían sido identificados”.

Si bien esta enfermedad es de notificación obligatoria, se encontraron con que a veces el médico no podía o no tenía el tiempo de notificar o alcanzar a ubicar al paciente para notificarlo.

“Ahí descubrimos que había una cantidad importante de pacientes no notificados con PCR positiva, y una cantidad importante de pacientes que se hicieron los exámenes en forma individual porque querían hacerse el examen y o no se preocuparon o no se notificó”, expresó.

“Por eso hemos insistido que cuando uno quiere hacerse un examen tiene que ser con diagnóstico, tiene que ser la solicitud hecha con una orden médica, no porque yo me quiera hacer un examen”, indicó. De otra forma, ocurren casos como este, en donde no se notifica al paciente.

Testeos

Con respecto al número de testeos que se han hecho en el país, indicó el ministro, a su parecer esto “se ha hecho muy bien”.

“Chile ha sido el país que mejor lo ha hecho, pero de ahí a pasar al testeo... En la trazabilidad fallamos, eso hay que reconocerlo”. expresó. “Porque es muy difícil ubicar a la persona de inmediato, aislarla y ponerla en cuarentena, y ahí esa parte obviamente que hubo - hay - retraso y lo estamos acelerando”.

Es importante que cuando las personas no puedan cumplir con un aislamiento en su casa, se vayan a una residencia sanitaria, agrega.

Actualmente, estos centros dispuestos a lo largo del país se encuentran ocupados en un 40%.