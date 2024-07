Ministro Valenzuela defiende cargos del FREVS en Conaf y llama a diputados de comisión investigadora a no ser “despectivos” y “racistas”

En una nueva sesión de la comisión investigadora por el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Christian Little, respondieron a una serie de cuestionamientos en torno a la militancia de funcionarios de ese organismo en la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), misma casa política del ministro Valenzuela.

El secretario de Estado, en particular, fue increpado por parlamentarios como Andrés Longton (RN): “Ministro, la primera pregunta es si es que el director tuvo alguna injerencia en la contratación de estas personas, porque tengo entendido que uno es su jefe de gabinete, otro es asesor y otras tres personas son asesores también de usted, y los cinco son militantes del Frente Regionalista Verde. Uno es integrante de la Juventud, otro fue vicepresidente de la Juventud y creo que hay otra persona que es parte de la mesa directiva del partido, es decir, casi toda la plana”.

El diputado de oposición apuntó a que la Conaf es una instancia en donde “uno no puede darse el lujo de contratar personeros políticos, principalmente porque es una corporación que es sumamente técnica y que se dedica principalmente a salvar vidas”. En ese sentido, se refirió al caso puntual de Nathalie Joignant, militante del FREVS que compitió con Claudio Orrego y Karina Oliva en las elecciones para gobernador en la RM de 2021 y que luego fue nombrada seremi de Agricultura por Santiago, cargo que ocupó hasta enero de 2024.

“Está contratada por casi cuatro millones de pesos (...). Ella es licenciada en lengua y literatura inglesa y está contratada honorarios en el Ministerio para preparar programas de naturaleza y salud con base avances equipos Conaf 2023. Yo quisiera saber cuáles son las competencias de esa persona, más allá de que puede haber sacado muchos votos en la Región Metropolitana para poder hacer un trabajo de esa envergadura”, cuestionó Longton.

“No me había tocado que nos trataran de sinvergüenzas”

En respuesta, Valenzuela indicó que junto a Little asistieron a la comisión por un “rol democrático” y lamentó el tono de las interpelaciones de los diputados presentes: “No me había tocado, en mi experiencia política, que nos trataran de sinvergüenzas. Y lo lamento profundamente. Además, al comienzo de esta sesión fuimos muy rigurosos en lamentar la vida humana”.

El titular de Agricultura cuestionó las publicaciones de medios de comunicación sobre este tema y reprochó que “se hagan cargo y omitan información cuando uno de los propios redactores que denunció ante esta comisión se arrepintió y dijo que no existían esos veintitantos asesores de un partido político sino que eran menos”. De hecho, consultado su equipo, se trataría de cinco militantes: dos autoridades regionales y tres asesores, pero ninguno habría sido contratado a través de fondos del programas de incendios.

“Ningún funcionario, que yo sepa, el director dirá, militante de un partido oficialista o de la Federación Regionalista Verde social ha sido contratado por el programa de incendios (de Conaf). Ninguno”, aseveró el ministro.

Asimismo, llamó a los legisladores de la instancia a “no ser despectivos” y defendió que Joignant es “técnico turístico, estudió literatura inglesa, ella es magíster en planificación y gestión ambiental de la Universidad de Chile”.

También respaldó a su equipo ante las críticas, luego de que la diputada Gloria Naivellán (ind.-exrepublicana) indicara que María Teresa Huentequeo, directora de Conaf en La Araucanía, “no tiene el título, ni la competencia” para desempeñarse ahí.

Naivellán advirtió que Huentequeo sería la expareja del dirigente mapuche Aucán Huilcamán. Ante esto, Valenzuela hizo un llamado a “evitar el racismo”, acusaciones que generaron la molestia de los parlamentarios que estaban en la sesión.

Little niega haberse reído durante el megaincendio

Por su parte, el director de la Conaf respondió a los cuestionamientos a su rol durante la emergencia. Esto, especialmente luego de que el secretario ejecutivo del Sindicato Nacional de Profesionales de la Corporación acusara a Little de reírse cuando fue advertido de que el megaincendio llegaría a Villa Alemana y Quilpué.

Pese a esa acusación, Little negó haber respondido de esa forma: “El hecho de que un director nacional de Conaf, encargado de los incendios, se diga o se intente decir de que se mofa o se ríe respecto a situaciones graves, le pido con el peso del cargo y con la pena de aquello, es completamente alejado a lo que puede verse como realidad”.

Además de hacer un repaso por su historial académico y asegurar que tiene “altas competencias técnicas” para el cargo, el director del organismo afirmó que es “una persona muy seria”. “Soy el primero en llegar a la oficina a trabajar todos los días. Pueden ver el registro. Me dedico 100% a esta labor justamente con un sentido público. Así que que se intente soslayar de que yo haya me haya reído, mofado de algo que es grave... lo considero no vale ni la pena en realidad”, acotó.

En cuanto a la predictibilidad del fenómeno y a las críticas por el tiempo de actuación que tuvo la Conaf, la autoridad afirmó que “estos eventos son impredecibles”, argumentando entre otras cosas variables como el cambio climático.