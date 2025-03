“No se gastó ningún peso del municipio”: Hassler respalda a Cariola y reitera su inocencia en caso Sierra Bella

Luego de la controversia que provocó este lunes el allanamiento al departamento de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler salió a defender a la parlamentaria comunista que se ha visto vinculada a una nueva arista del denominado caso Sierra Bella, donde el Ministerio Público indaga un presunto delito de tráfico de influencias.

Cabe recordar que efectivos de la PDI llegaron ayer hasta el departamento de la legisladora, en la comuna de Providencia, quien se encontraba hospitalizada tras dar a luz a su primer hijo. En el lugar, los detectives incautaron un teléfono celular y un notebook.

Al respecto, la Fiscalía Regional de Coquimbo inició pesquisas en torno a una serie de chats que develarían la injerencia de la legisladora comunista en la decisión de la fallida compra del inmueble.

En los chats recuperados de Hassler y Cariola se leía que la diputada tenía especial interés en que la entonces jefa de Santiago hiciera una “Clínica para la mujer”.

En relación con dicho procedimiento, la otrora jefa comunal expresó – a través de una declaración pública- su “solidaridad” con la congresista calificando el operativo como una “lamentable exposición que ha vivido a horas del nacimiento” de su primogénito.

Fiscalía indaga conversaciones entre la entonces alcaldesa Irací Hassler y la diputada Karol Cariola. (Foto archivo / Aton)

No obstante, Hassler también abordó las acusaciones en su contra, luego de que fuese incautado su teléfono y se recuperaran conversaciones que mantuvo con Cariola, donde se desprende -además- que esta última habría realizado gestiones para interceder ante la alcaldesa en favor de dos empresarios chinos, quienes serían sus amigos, y así obtener patentes de alcoholes para sus negocios en Santiago.

Al respecto, manifestó que “a cerca de dos años del inicio de la investigación por Sierra Bella, se ha despejado que no existen antecedentes en mi contra. Como he señalado desde un principio, siempre he actuado de buena fe y soy inocente de los cargos que me acusaron los políticos del partido Republicano”.

En este sentido, aludió al informe que emitió la Contraloría en el que se cuestionaba el proceso de adquisición de Sierra Bella, asegurando que “instruyó acatarlo en su totalidad”.

“Pedí la renuncia de los directores involucrados en proceso, desde el municipio presentamos una querella contra los tasadores y tomamos acciones para anular la compra venta. Es decir, la compra no se realizó y no se gastó ningún peso del municipio”, enfatizó.

Concerniente a los chats entre Hassler y Cariola que fueron filtrados, la exalcaldesa de Santiago aseveró que estos “dan cuenta de una conversación en que se manifiesta una sincera preocupación por la salud y el bienestar de las mujeres”.

Finalmente, y tal como lo ha reiterado en distintas ocasiones, puntualizó que “como siempre he actuado, seguiré estando disponible para colaborar con cualquier investigación de la justicia”.