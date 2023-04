Oficialismo anuncia apoyo a agenda de seguridad del gobierno, pero evitan comprometer respaldo a los 31 proyectos acordados por Congreso y Ejecutivo

Pasadas las 9.00 horas de este viernes, se concretó la reunión citada por el Ministerio del Interior con los presidentes de los partidos de la alianza de gobierno. La cita tenía por objetivo zanjar la postura del Ejecutivo y el oficialismo respecto al anuncio de impulsar una agenda legislativa de 31 proyectos de ley a tramitarse en plazos acotados, acuerdo que se logró tras reuniones entre La Moneda y los timoneles del Congreso.

El anuncio fue hecho por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL). Lo que llamó la atención fue que ningún secretario de Estado participó en el punto de prensa, pese a que se presentó como un acuerdo entre ambos poderes del Estado. ¿La razón? Hasta esa hora, al interior del oficialismo aún existían diferencias entre sus coaliciones con los proyectos acordados por el Ejecutivo con los representantes del Parlamento.

Finalmente, tras las reunión, todos los presidentes anunciaron que apoyarán la agenda de seguridad impulsada por el gobierno -no solo en iniciativas de ley-, pero evitaron responder si comprometían el apoyo de sus bancadas parlamentarias al anuncio para agilizar la tramitación de 31 proyectos, que fue dado a conocer este jueves por Coloma y Mirosevic.

La timonel del PPD, Natalia Piergentili, consultada si desde el Socialismo Democrático respaldarán las 31 iniciativas, evitó comprometerse con un número de proyectos, pero aclaró que se trabajará para resolver “cualquier disenso” que pueda surgir en la tramitación de las iniciativas.

“Es importante señalar que hay algunos que son proyectos y otros son ideas de proyectos. Es importante señalar que este es un acuerdo respecto de la priorización de una agenda que es la que va a ser más efectiva para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Y trabajaremos para resolver cualquier disenso en la generación de alguno de los proyectos”, apuntó Piergentili, quien también es candidata al Consejo Constitucional en la RM.

En tanto, la presidenta de los socialistas, Paulina Vodanovic, valoró el acuerdo entre ambos poderes del Estado, pero llamó a avanzar en proyectos que cambien “profundamente la institucionalidad” en seguridad y no solo en aquellos que solamente entreguen “señales”.

“Hay que entender que el Poder Ejecutivo es colegislador y esta acción coordinada por los presidentes de ambas cámaras y los ministros de Justicia, Interior y Segpres hacen que podamos tener una agenda robusta que sea coordinada. (...) Por lo tanto ,se avance no en proyectos que sean solamente para dar señales como aquellos que aumenten penas, sino a aquellos que van a cambiar profundamente la institucionalidad de nuestro país”, expresó la jefa del PS.

En la misma línea que la timonel PPD, Vodanovic tampoco se refirió a un número concreto de proyectos de ley, sino que reafirmó que como coaliciones de gobierno apoyarán la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo: “Nos expuso la ministra Tohá una lista de proyectos, no sé si son 31. Estamos de acuerdo en que hay que tener una agenda robusta en materia de seguridad, el número no es lo importante, lo relevante es la acción política conjunta de ambos poderes del Estado”.

De parte de Apruebo Dignidad, el diputado Diego Ibáñez -presidente de Convergencia Social (CS)- apuntó que ambas coaliciones se comprometían “en sacar lo más pronto posible esta agenda” y aclaró que en la lista “hay varios proyectos de oposición, mociones parlamentarias transversales”.

“Hoy tenemos un piso que se aleja de la demagogia, que es responsable, que es reposado y que se va a trabajar con toda la urgencia necesaria. (...) Creo que la ministra Tohá hoy da una muestra de liderazgo, fue capaz de sentar a la mesa a los presidentes de ambas cámaras, que son de colores distintos, además con la voluntad del Ejecutivo de colocar urgencias y esto es justamente lo que el gobierno de Chile necesita”, dijo el presidente de CS.

De parte de Revolución Democrática (RD), el presidente del partido y senador Juan Ignacio Latorre llamó a “legislar con celeridad pero bien hecho”. Y en ese sentido, criticó algunos de los plazos para la tramitación de algunos de los proyectos.

“Lo importante es legislar con celeridad pero bien hecho, no a la rápida porque son leyes de aplicación permanente y la idea es que no nos andemos arrepintiendo de las cosas que aprobamos en el Congreso nacional simplemente por dar una señal política a la galería, y no le vendamos humo a la gente que con solo aprobar leyes va a reducir las tasas de homicidios o el control de la seguridad”, remarcó el timonel RD.

“El llamado que yo le haría, con amistad cívica, al senador Coloma es que nosotros lo elegimos a él como representante de la corporación, no es representante de la UDI o de un sector político, por tanto creo que es importante respetar esos procesos. Está bien el sentido de urgencia y celeridad que se le quiere dar a la tramitación, pero creo que es importante hacer las cosas bien, con acuerdos, como política de Estado, que es lo que el Presidente Boric ha llamado a los sectores políticos a unirnos para enfrentar la crisis de seguridad pública”, cerró Latorre.