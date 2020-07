Paris enfatiza que “no se ha ocultado información” y dice que están proponiendo a Presidencia “llevar un solo tipo de registro” de fallecidos

El ministro de Salud, Enrique Paris, participó este jueves en una nueva sesión de la comisión investigadora covid-19 de la Cámara de Diputados. Durante la instancia, el secretario de Estado sostuvo en varias oportunidades que “en ningún momento se ha ocultado información o intentado engañar a la opinión pública” respecto al número de decesos con coronavirus y agregó que están solicitando a presidencia que se lleve solo “un solo registro” de fallecidos.

El secretario de Estado compareció en el marco de los cuestionamientos a las cifras de muertos entregadas por el Minsal, luego de que a mediados de junio Ciper revelara que el conteo de fallecidos por Covid que llevaba la Dirección de Estadísticas y de Información de Salud del Minsal (DEIS) -que incluye casos confirmados por el virus y sospechosos- era informado solo a la OMS y no a la opinión pública del país, lo que terminó provocando la salida de Jaime Mañalich.

Pese a que el director de dicho departamento, Carlos Sans, estaba citado a la comisión, éste no alcanzó a exponer ni contestar las preguntas de los parlamentarios por falta de tiempo.

Respecto al trabajo que realiza el DEIS -que se da a conocer de manera semanal- el ministro comentó que “hace una búsqueda más prolija, detallada y experta” de las causas basales de las muertes, las que luego califica como casos “probables” de fallecimientos con covid.

“Queremos ir a un solo sistema y hacer reportes bisemanales”

Respecto a los motivos por los que los datos del DEIS no se informaban a la ciudadanía, Paris aclaró que “nunca hubo un centro paralelo. Al comienzo las cifras partían del gabinete, no del DEIS. El gabinete por tratar de dar las cifras de inmediato, día a día, comenzó a entregar las cifras diarias. El DEIS siempre siguió funcionando”.

“Los que son del área de la salud, saben que el DEIS tiene 20 años de tradición y que es un ejemplo para Latinoamérica, tiene un respeto enorme, pero no es capaz- no era capaz, ahora si se puso al día- de sacar las cifras de inmediato. Por eso se fue adoptando esta medida de que primero el gabinete lo hiciera y después que el Registro Civil más PCR sacara el dato diario”, sostuvo el ministro.

“El número de fallecidos nunca se ha ocultado, ni se ha variado”, insistió la autoridad, y explicó que el DEIS considera la ficha clínica del paciente, el certificado emitido por el Registro Civil, el certificado médico, o documentos emitidos por carabineros, entre otros, si fuera el caso. Esta información se correlaciona con un diagnóstico que puede orientar, como por ejemplo, neumonía viral grave.

Sin embargo, agregó el ministro, aunque el fallecido no tenga el examen PCR positivo la persona que analiza la defunción lo califica como caso“probable o posible”. Esto explica, que las cifras publicadas por el DEIS “vayan cambiando y hay una diferencia con las cifras que da el Registro Civil que ya tienen una PCR aprobada”.

“Es difícil de entender para las personas que no trabajan en el área de la salud (...) No es fácil que la población lo comprenda. Ustedes también Tienen razón en reclamar que “confundimos” (...) No es que queramos confundir, todo el Minsal trabaja se buena fe, todo el equipo de salud trabaja de buena fe. Las cifras son variables porque a veces aparece el examen y a veces no”.

En este contexto, el ministro sostuvo que “queremos ir a un solo sistema, de todas maneras, y hacer reportes bisemanales. “Alomejor no es necesario hacer reportes diarios, eso tenemos que verlo”.

“Le estamos proponiendo a la presidencia que migremos a un solo sistema para tener más claridad y poder transmitir a la población, tratar de explicar la forma de registrar y eso lo deberíamos hacer dos o tres veces por semana”, detalló Paris.

“¿Qué estamos proponiendo? Llevar un solo tipo de registro, que debería ser el registro que lleva el DEIS, porque obviamente hay una especie de confusión en la ciudadanía. No es que se sume el del DEIS y reporte diario sino que la diferencia entre ambos es que uno encuentra el examen y otro no”, agregó el secretario de Estado.

“En ningún momento se ha ocultado información ni se ha tratado de engañar a la gente”

Paris también defendió el trabajo realizado por el Departamento de Estados y de Información de Salud y sostuvo que realizan un “registro muy robusto” que es “reconocido internacionalmente”: “El INE cuenta los muertos, el Registro civil registra los muertos y el DEIS busca la causa básica de la muerte”, comentó.

En la misma línea de las declaraciones realizadas en La Tercera PM por Carlos Sans, director de esta institución, Paris sostuvo: “Nunca se ocultó nada, nunca se hizo nada en forma intencional. Eso me lo recalca el director del DEIS”, y agregó, “en ningún momento se ha ocultado información, en ningún momento se ha negado información y en ningún momento se ha tratado de engañar a la gente ni a la opinión pública. Eso sería inaceptable desde mi punto de vista”.

“Para enviar los informes a la OMS todos los gobiernos, todos los ministerios de todo el mundo, tienen que tener un centro de enlace. No se envía cualquier información y esa información es una información que está fijada por la misma OMS. No se puede enviar información engañosa, mandar información que no corresponde”, insistió la autoridad defendiendo las cifras informadas al organismo internacional.