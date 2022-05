Pistoleros de Meiggs: tribunal decreta prisión preventiva para formalizados tras revisar medidas cautelares

El 2 de mayo, Luis Flores Salazar, colombiano, y Yonaiker Fuenmayor Rondón, venezolano, quedaron con arresto domiciliario total luego de ser formalizados por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de disparos injustificados y tenencia ilegal de arma de fuego, en el contexto de una marcha del 1 de mayo en barrio Meiggs.

En esa manifestación fue baleada la periodista Francisca Sandoval, quien ayer falleció tras 11 días de agonía.

Según se informó en esa audiencia, las policías no lograron incautar las armas utilizadas por los sujetos. En ese entonces, el fiscal Fernando García no solicitó la prisión preventiva para ellos. Tampoco lo hizo el abogado querellante del Ministerio del Interior. De acuerdo a la investigación, estos sujetos no habrían sido quienes dispararon contra la joven profesional de la Señal 3 de La Victoria.

La decisión de la fiscalía, de no solicitar prisión preventiva para estos sujetos, generó críticas. De hecho, hace unos días, T13 captó a Flores Salazar incumpliendo la medida que lo imposibilita de salir de su casa: fue visto por las cámaras caminando en la vía pública, fumando.

Es así como el Ministerio Público solicitó una audiencia para revisar las medidas cautelares y pedir la prisión preventiva para ambos.

El fiscal Esteban Silva de la Fiscalía Centro Norte señaló que el 5 de mayo recibió un informe pericial donde se sostiene que se detectaron residuos de disparos de arma de fuego en ambos imputados.

El 2 de mayo, el abogado de Fuenmayor Rondón, Rodrigo Osses, dijo que el arma con la cual fue registrado su representado es un arma a fogueo, ya que el sujeto realiza labores de seguridad en el lugar.

Asimismo, hoy el fiscal señaló que tras conocer el informe pericial, solicitó una orden de detención que le fue denegada por el tribunal, por lo que solicitó la audiencia de revisión de cautelares. Además, señaló que ambos incumplieron con el arresto domiciliario total. En ese sentido, el persecutor sostuvo que ambos representan “un peligro para la seguridad de la sociedad”. El abogado del gobierno, Samuel Malamud, se sumó a la solicitud de la fiscalía.

Por su parte, el abogado defensor, Rodrigo Osses, rechazó los argumentos de la fiscalía y señaló que el informe pericial “no era concluyente”.

Tras escuchar los argumentos, el juez Pablo Contreras Guerrero, del 6° Juzgado de Garantía, decretó que ambos imputados queden en prisión preventiva y emanó una orden de detención para ambos.

En tanto, a quien el ente persecutor sindica como el autor del disparo que dio muerte a la periodista, identificado como Marcelo Naranjo, se encuentra en prisión preventiva. Tras la muerte de Francisca Sandoval, será reformalizado por el delito de homicidio consumado.