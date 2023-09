Por alerta naranja en volcán Villarrica: cierre de temporada de montaña dejaría millonarias pérdidas

Millonarias pérdidas dejaría el cierre de la temporada invernal en Pucón -cuyos 45 mil habitantes viven esencialmente del turismo- debido a la alerta naranja con la que se encuentra el volcán Villarrica tras incrementar su actividad durante el fin de semana. Según estimaciones del sector de turismo, en la presente temporada alta las pérdidas llegarían a los $2 mil millones diarios.

“Nosotros hicimos un estudio con la Cámara de Turismo y la Universidad de la Frontera, donde el aporte del turismo al PIB comunal es de 57 puntos. Esta medida en Chile son 3 puntos porcentuales y esto sin considerar los informales, los alojamientos, el comercio informal y las casas matriz con sede fuera de Pucón. Lo medido, si juntas todo, más del 90% de Pucón es turismo dependiente”, indicó el dirigente de la Cámara de Comercio y Turismo de Pucón, Eugenio Benavente.

“Se comenzaron a caer las reserva de verano. Acá en temporada alta se mueven $2 mil millones por día en esta comuna. Si hablamos de cuentas alegres la autoridad está sacando $400 millones diarios en IVA solamente. La arcas fiscales pierden y al final todos perdemos”, agregó. Benavente

El director de la Cámara de Turismo explicó que las actividades en Pucón se encuentran divididas en dos grandes temporadas, invierno y verano: “El invierno es más larga porque tenemos más periodo de nieve”, ahondó.

“El Centro de Montaña cerró ayer y eso ya genera una alteración en la reserva de aquellas personas que querían venir a gozar de actividades del deporte blanco. Con eso ya se acabó gran parte del invierno, nosotros estamos en la mitad de la temporada de nieve y montaña en este sector, que termina a principios de noviembre con el randoné y los ascensos al volcán”, sostuvo.

Respecto a la medida de restricción y el cierre del centro de esquí, Benavides añadió que como efecto ”toda la cadena pierde”. “O sea, la persona que venía a la montaña no va a alojar, no va a comer, no va a comprar nada, no va a requerir ningún tipo de servicio, no va a echar bencina, es toda la cadena que se perjudica”, comentó.

En tanto, el delegado presidencial José Montalva, después de efectuar un sobrevuelo por la zona, hizo presente que la actividad fumarólica y de ceniza volcánica que se ha registrado en el Villarrica “está dentro de lo que establece el informe de Senapred” en el sentido que la alerta naranja “no está nada fuera de los parámetros normales que establece”.

En esta línea, expresó, las personas que viven y son de Pucón “están alerta, pero están tranquilos porque está dentro de los parámetros de lo que es una alerta con los días anteriores”, expresó.

Junto con esto la autoridad explicó que si la actividad registra un cambio y se sale del parámetro “pasaría a alerta roja, y eso hasta el momento no ha pasado”.

En su último informe, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres detalló que el comportamiento del volcán comprende variaciones significativas en el desarrollo del proceso volcánico derivadas del análisis de los indicadores de los parámetros de vigilancia, por ende una erupción probable, se podría desarrollar en un periodo de días o semanas.

Añade que en atención a la zona de afectación determinada por Sernageomin, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) ha establecido un perímetro de seguridad correspondiente a un radio de 8 kilómetros desde el cráter del volcán, restringiendo el acceso a dicha área.

Se espera que en las próximas horas Sernageomin entregue un nuevo informe del comportamiento del volcán más activo de Sudamérica, cuya última erupción se registró en 2015. Por el momento, desde la protección civil se mantienen los equipos de emergencia activados en las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue, y Panguipulli, en la Región de Los Ríos.