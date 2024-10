Presidenta del Colmed tras críticas de Marcel a gestión de recursos en hospitales: “Si conociera esa situación no lo diría con tal ligereza”

Luego que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refiriera a la situación financiera de los recintos hospitalarios en Chile, la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, respondió a las críticas realizadas por el ministro.

Esta semana, en una entrevista con Radio Infinita, el secretario de Estado señaló que “la Dipres no asigna recursos a nivel de hospital, ni a nivel de alas de hospital, ni de servicios clínicos, los asigna a nivel de servicios de salud y son los servicios de salud los que tienen que administrar los recursos con todos los establecimientos que dependen de ellos”.

Asimismo, planteó que “tenemos hoy día casos de servicios de salud que en el conjunto no tienen mayores desequilibrios, que han ido ejecutando en el conjunto con normalidad su presupuesto pero a su interior tienen hospitales deficitarios entonces hay algún tema de gestión que con seguridad hay que resolver”.

Presidenta del Colmed tras críticas de Marcel a gestión de recursos en algunos hospitales: “si conociera esa situación no lo diría con tal ligereza”. En la foto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Foto: Dedvi Missene

Sobre estos dichos, la presidenta del Colmed señaló en una entrevista con 24 Horas que “falta un trabajo entre ministerios”.

En particular, resaltó que tanto los egresos, como las cirugías mayores y menores habían aumentado el último tiempo y que hay un atraso de menos del 2% en GES.

“Esos, que son logros, me extraña que el ministro de Hacienda no los conozca, porque lo que se traduce ahí es que en el fondo aquí hay ministerios que no se comunican, porque si conociera esa situación no diría con tal ligereza que nosotros tenemos temas de gestión solamente que expliquen la falta de presupuesto”, explicó Arriagada.

“Yo quiero decirle al ministro de Hacienda además de que independiente de que haya dificultades de gestión, cuando un hospital como el Van Buren suspende 150 operaciones porque debe cerrar pabellones, porque no tiene recursos, la gestión realmente se va al suelo y se hace imposible”, agregó sobre la situación.

Vigilantes armados en establecimientos de salud

El viernes, y tras la realización del gabinete Pro Seguridad del gobierno, se dispuso que en aquellos recintos hospitalarios calificados de riesgo extremo o muy alto se mantuviera presencia policial las 24 horas o durante el horario nocturno.

También se realizarán estudios en los centros de salud considerados más peligrosos para evaluar la factibilidad de contratar vigilantes privados y se citará a la Comisión de Defensa del Senado para revisar el proyecto de infraestructura crítica.

Sobre esta situación, la presidenta del Colmed explicó que el próximo miércoles sostendrán una reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para evaluar estas medidas.

Presidenta del Colmed tras críticas de Marcel a gestión de recursos en algunos hospitales: “si conociera esa situación no lo diría con tal ligereza”. En la foto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Foto: Dedvi Missene

“Es muy importante que nosotros participemos de la construcción de esa matriz. Entendemos que obviamente esta nueva forma de violencia, que es una violencia mucho más compleja, que afecta al Estado en su conjunto, una violencia que desprecia la vida, requiere obviamente un manejo de inteligencia y, por lo tanto, todos los datos a lo mejor no los vamos a conocer”, explicó.

Sobre algunas de las medidas, señaló: “Podemos decir que la presencia policial es básica, es muy disuasiva y muy efectiva. También lo son algunas medidas como cerca de un centro hospitalario, la buena iluminación, la protección del personal desde que llega a un paradero hasta que llega a trabajar y de vuelta, los botones de pánico, la disposición de las salas de espera”.

En cuanto a cambios en la Ley de Infraestructura Crítica, Arriagada mencionó que “no nos cerramos a ningún tipo de protección. Al contrario, lo que hemos dicho es que mientras se erradica la violencia que se está viviendo en el país en todas sus formas, nosotros vamos a pedir para el personal de salud y los pacientes toda la seguridad necesaria para hacer bien nuestro trabajo”.