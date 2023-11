Presidente del Colegio de Profesores y crisis en Atacama: “No puede ser que la máxima autoridad te diga que no tiene atribuciones”

Este lunes el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, abordó en Radio Concierto la compleja situación que vive la comunidad educativa en Atacama, luego de que algunos docentes decidieran continuar con la paralización incluso tras sostener conversaciones con el gobierno.

Al respecto, Aguilar sostuvo que lo que sucede en Atacama “es una vanguardia de lo que podría ocurrir en el conjunto del sistema en el caso de no hacerse reformas estructurales a esta nueva educación pública, que ya no es nueva a estas alturas”.

En esta línea, expresó hay un grupo que no está volviendo a clases “porque consideran que no se han cumplido esas condiciones mínimas habilitantes”.

“Acá es muy recurrente, y yo creo que Atacama lo ha sufrido bastante, eso de que se firman cosas, se establecen mesas, se acuerdan protocolos que posteriormente quedan bastante en el aire o se cumplen muy parcialmente o sencillamente no se cumplen”, afirmó. “La información que yo tengo es que ahora en la mañana se están reuniendo y están analizando estas condiciones, pero hay colegios donde eso no cumplió”.

En esta línea, destacó que “es muy urgente (volver a clases), pero también es muy urgente que la gente tenga la sensación de que no vuelve a las mismas condiciones anteriores”.

En este sentido, indicó que no pueden decirle a la gente que deponga el paro y que normalice que hayan ratones en los pasillos o que no hayan materiales educativos básicos. “Hay que entender que por algo la gente se ha mantenido todo este tiempo (...) algo muy fuerte habrá ahí como para que las personas estén dispuestas a seguir a pesar de todos los inconvenientes”, añadió.

En cuanto a la situación de los Servicios Locales de Educación, el presidente del gremio fue claro en señalar que “la municipalización sigue funcionando mal”.

“Nosotros alertamos. Estos servicios locales siguen siendo sostenedores. la ley los define como sostenedores, es decir, la misma condición que tenían los municipios y la misma condición de los privados, una suerte de Estado ausente. Esa es una primera deficiencia. Lo que cambió aquí es quien administra el modelo, pero el modelo siguió siendo el mismo”, sostuvo.

Asimismo, indicó que a la fecha “no hay un solo servicio local” que haya supuesto -de los 11 que están funcionando- un mejoramiento en la educación pública, ya que lo que sucede en Atacama no es un caso particular.

“Lamentablemente tuvimos razón cuando se inició esto, cuando se estaba discutiendo la ley incluso, planteamos muchas de las aprensiones, dijimos que el ministerio de Educación necesitaba más atribuciones”, sostuvo. ”No puede ser que ante un problema tan grave la máxima autoridad te diga que no tiene atribuciones”, sostuvo, en referencia a los dichos del ministro Nicolás Cataldo, quien indicó que los SLEP, así como los municipios, son entidades autónomas y por tanto no tenían “atribuciones para forzar un retorno a clases”.

“Allí hay una deficiencia, evidentemente”, añadió.

“El sistema no está funcionando, está claro que no está funcionado (...) los otros 10 SLEP tampoco están funcionando bien, algunos de ellos han tenido paros y movilizaciones. Independiente de cómo se llame el sistema, necesita modificaciones estructurales esta normativa”, afirmó. “Si el Mineduc pasa a tener un rol más activo, con más atribuciones, si se genera un sistema nacional de Educación Pública, que permita una gestión coordinada, y que se puedan tomar decisiones que hoy dicen no tener las atribuciones para tomarlas, entonces avanzaríamos hacia el sistema que se necesita”.

Críticas de Piñera

Aguilar también fue consultado sobre las críticas que realizó el expresidente Sebastián Piñera hacia su gestión anterior como presidente del gremio durante los primeros meses de la pandemia,

Sobre esto, Aguilar respondió que “sería interesante que reflexionaran juntos”.

“Cuando fue el peak de la pandemia, usted decretó que se volvía a clases a las dos semanas siguientes (...) Eso hubiera sido un verdadero desastre sanitario, porque 4 millones 200 mil personas se movilizan cuando funciona el sistema escolar”, respondió.

“Claro que nos resistimos al retorno a clases, porque los colegios no tenían ni cercanamente condiciones para enfrentar la pandemia, y lo volveríamos a hacer. No fue una decisión solo mía, fue una decisión de las comunidades educativas”, añadió.