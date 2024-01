Prisión preventiva para imputado por homicidio de influencer antofagastina desaparecida en 2022

El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó prisión preventiva contra Andrés Sutar, hombre que fue detenido en Bolivia por ser el presunto autor de la desaparición de Javiera Jiménez, una joven influencer antofagastina a quien se le perdió el rastro en 2022.

Sutar fue formalizado por dos delitos de robo con violencia de cátodos de cobre y por el delito de homicidio simple.

Javiera Jiménez desapareció el 27 de agosto de 2022, cuando iba a Calama, en la Región de Antofagasta, con su entonces pareja, Andrés Sutar. Pese a ello, nunca llegó a destino.

Por noviembre del mismo año, Sutar fue vinculado a una banda delictual que se dedicaba al robo de cobre en la zona y, con el paso de los meses, su paradero era todo un misterio.

El jueves, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, confirmó la detención del presunto autor de la desaparición de la joven antofagastina, en el barro de Autonomía de Santa Cruz de la Sierra, tras haberse advertido su presencia a través de redes sociales.

El aprehendido fue trasladado a La Paz y posteriormente a Chile, para ser puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Antofagasta. Este sábado, se le formalizó y se determinó dictar la medida cautelar de prisión preventiva durante 90 días por peligro de fuga y la seguridad de la sociedad.

Previo a la formalización, la madre de Javiera Jiménez, Gladys Galleguillos, se refirió a la detención de Sutar en Bolivia, afirmando que “no puede pasar esto en Chile, que un ser humano, una niña, cualquier persona, desaparezca y nadie sepa de ella”.

“Está toda la evidencia y como nuestras leyes dicen que si no hay cuerpo no hay delito, por eso él cree que no va a ser acusado por lo que le hizo a mi hija”, agregó.

Siguiendo esa línea, Galleguillos cuestionó que “él no tiene siquiera cara de arrepentimiento de lo que le hizo a la Javiera. Tiene una cara desafiante, tiene una cara de maldad, porque él y su familia son gente horriblemente mala”.