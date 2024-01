Los descargos de la madre de influencer antofagastina desaparecida en 2022: “No puede pasar esto en Chile”

La influencer Javiera Jiménez desapareció en Antofagasta en agosto de 2022, cuando iba camino a Calama con el que era entonces su pololo Andrés Sutar Araya, actual sospechoso del caso. Su madre, Gladys Galleguillos, se refirió a la detención de este expresando que “él no tiene siquiera cara de arrepentimiento”.

En conversación con Meganoticias, la madre de la joven sostuvo que “no puede pasar esto en Chile, que un ser humano, una niña, cualquier persona, desaparezca y nadie sepa de ella. Está toda la evidencia y como nuestras leyes dicen que si no hay cuerpo no hay delito, por eso él cree que no va a ser acusado por lo que le hizo a mi hija”.

Cabe recordar que el sospechoso llevaba más de un año prófugo. Sin embargo, gracias a un operativo efectuado en Bolivia, pudo ser capturado por la policía de dicho país.

Según información entregada por el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Castillo, Sutar era integrante de una organización criminal que se dedicaba a robar mineral en los trenes en Chile. Asimismo, sospechan que le habría quitado la vida a Javiera Jiménez en medio de una pelea.

Gladys Galleguillos, indicó que “él no tiene siquiera cara de arrepentimiento de lo que le hizo a la Javiera. Tiene una cara desafiante, tiene una cara de maldad, porque él y su familia son gente horriblemente mala”.

Se espera que el principal sospechoso del caso sea entregado a las autoridades chilenas en las próximas horas. Donde llegará a La Paz para luego ser trasladado al país. Fiscalía iniciará una seguidilla de acciones judiciales por la desaparición de la joven y dar con la verdad del suceso.