Revisan medidas cautelaras de Martín Pradenas, acusado por una serie de ataques sexuales y quien se encuentra en prisión preventiva hace 15 meses

Hoy se realizó una nueva audiencia en el Juzgado de Garantía de Temuco en torno a la investigación contra Martín Pradenas, imputado como autor de los delitos reiterados de abuso sexual y violación, que habría perpetrado entre 2010 y 2019, en Temuco y Pucón. Una de las denuncias es la supuesta violación a Antonia Barra, el 18 de septiembre de 2019, ocurrida en Pucón. La joven se quitó la vida tres semanas después. Durante la tramitación del caso surgieron otras cinco víctimas que dijeron haber sido violentadas por el mismo imputado.

El 9 de septiembre pasado el tribunal decretó la apertura de la investigación, acogiendo la solicitud presentada por el abogado querellante Alejandro Guzmán. Esto surgió luego de que en la celda en la cual Pradenas se encuentra cumpliendo prisión preventiva se le hallaran pendrives y tarjetas de memoria con cerca de mil fotografías y videos con contenido sexual. En ese entonces, el Ministerio Público se había opuesto a la solicitud de reabrir la investigación, señalando que “no resulta procedente”.

De esta forma, en la audiencia de hoy se discutió el cierre de la investigación que lleva cerca de dos años, para dar paso al juicio oral.

Además, el abogado defensor Gaspar Calderón pidió que se revisaran las medidas cautelares de Pradenas, quien lleva cerca de 15 meses en prisión. “A esta altura de la investigación, no cabe más que concluir que estamos frente a una pena anticipada”, dijo el legista. “Lo que ocurre es que se buscan pruebas que no se encuentran”, agregó, y sostuvo que se estaba realizando “un procedimiento malsano”. Respecto a las peticiones de reabrir la investigación y extender los plazos de la misma, Calderón dijo que “la única forma de mantener a Martín Pradenas en prisión es la seguir con esta investigación flotando, porque no van a encontrar nada, y evitar llegar al juicio, donde vamos a saber qué dice la prueba”.

La fiscalía se opuso a la petición de la defensa. El fiscal Raúl Espinoza dijo “las circunstancias no han variado de ninguna forma, no hay ninguna evidencia nueva, ningún antecedente investigativo que pudiese hacer entender que la situación procesal de Martín Pradenas Durr ha variado”. En ese contexto, afirmó que “la prisión preventiva en este caso particular se dispuso en el entendido que la libertad del imputado constituye un riesgo para la seguridad de las víctimas, un riesgo para la seguridad de la sociedad y al mismo tiempo un riesgo para el resultado de la investigación. Todas las hipótesis, salvo el riesgo de fuga, están contempladas en la resolución que en su momento dictó la ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Eso no ha variado”, agregó el fiscal, quien pide 41 años de cárcel para el imputado.

El juez Luis Olivares otorgó un receso hasta las 15.40 para entregar su resolución.