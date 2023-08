RN respalda a diputada Cordero tras su desafuero: “Por muy hiriente que esta sea, es solo una opinión”

Este lunes, la Corte Suprema confirmó el desafuero de la diputada María Luisa Cordero (Ind-RN) en el marco de la querella por injurias con publicidad interpuesta por la senadora Fabiola Campillai en contra de la psiquiatra.

Luego de conocerse la decisión del máximo tribunal, algunos parlamentarios abordaron la situación y entregaron sus respectivos puntos de vista conforme a la decisión del Poder Judicial. Eso sí, desde Renovación Nacional, bancada a la cual pertenece Cordero en su calidad de independiente, confirmaron que la diputada seguirá formando parte de ésta.

El diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de RN, señaló que su partido “es respetuoso de los fallos judiciales y será la propia Dra. Cordero quien tendrá que responder ante la justicia por sus dichos. No compartimos por muy hiriente que sean, los dichos contra la senadora Campillay. La relación con la Dra. Cordero no va a cambiar por este desafuero, porque fue una discusión que ya tuvimos en la bancada. La Dra. Cordero es una diputada independiente, por tanto, va a seguir perteneciendo a la bancada de RN”.

Además, agregó que “ella pidió disculpas, a mí en lo personal por este mal rato y por lo que significaba la exposición en que ponía a la bancada. Efectivamente, ella puso a disposición su estadía en la bancada, pero nosotros no aceptamos que abandone la bancada por el aporte que ella significa a RN”.

Sauerbaum afirmó que las palabras de la diputada Cordero, quien afirmó en un programa radial que la senadora Campillai “tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega”, no revisten carácter de delito.

“Creemos que el fallo judicial, aceptándolo y comprendiéndolo, no se ajusta para un desafuero de un parlamentario. Esta es una opinión, por muy hiriente que esta sea, es solo una opinión. No da para un delito, yo creo que esto va a terminar en una simple multa o en un llamado de atención de la justicia, pero no reviste carácter de delito en ningún caso”.

Reacciones de parlamentarios

Desde el oficialismo señalaron que “la justicia hizo lo que RN no hizo” y que el fallo “es un piso mínimo frente a una situación tan grave”.

El diputado Leonardo Soto (PS) indicó que “esto no es gratis en nuestro país, ella lo que cometió son injurias con publicidad. Este fallo de la Corte Suprema es muy claro en torno a abrir este proceso penal contra la Dra. Cordero y se abre un conjunto de efecto y consecuencias que hay que ver. La primera, es que la Dra. Cordero queda suspendida de su cargo, deja de ser parlamentaria temporalmente por una decisión judicial hasta que concluya el juicio que inició la senadora Campillai. En el ámbito parlamentario, se tiene que rebajar el quórum de la Cámara, ya no son 155 diputados, son 154″.

Por su parte, el diputado Tomás de Rementería (PS) señaló que “la justicia hizo lo que RN no hizo, RN le dio el cupo a la Dra. Cordero sabiendo las barbaridades que decía siempre. Además, después de que acusa que la senadora Campillai no quedó ciega por lo que hizo un organismo del Estado, la mantienen en la Comisión de Salud. Acá hay una responsabilidad política que se tiene que hacer cargo. La Dra. Cordero no solo insultó a la senadora Campillai, ha seguido con los insultos, lo hizo con el ministro Ávila, lo ha hecho con muchas personas y acá hay una constante de eso”.

La diputada Karol Cariola (PC) señaló que “este es un piso mínimo frente a una situación tan grave. Un parlamentario tiene el deber de asumir con respeto, sobre todo con respecto a una situación que es una clara violación a los Derechos Humanos de la cual la senadora Campillay es víctima. Esto es un acto de negacionismo que ella llevó adelante”.

Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN), quien es cercano a la diputada Cordero, entregó una respuesta contraria a la de Cariola y afirmó que “yo creo que no es un acto de negacionismo, me parece que sus palabras fueron poco afortunadas. La justicia tendrá que investigar y ahora a esperar que operen los tribunales de justicia”.

Los diputados del Partido Republicano, en cambio, señalaron que la independencia del Poder Judicial hay que respetarla y que Cordero tiene derecho a una defensa.

El diputado Benjamín Moreno (Republicanos) afirmó que “la independencia del Poder Judicial hay que respetarla, tenga un fallo favorable a un sector político u a otro. Las decisiones de la Corte Suprema y lo que tendrá que venir más adelante, hay que dejárselo a los jueces y tratar de respetar ese espacio”.

Mientras que el diputado Cristián Araya (Republicanos) señaló que “nosotros creemos que este proceso debe seguir el conducto regular, creemos que es lamentable la situación, esperemos que llegue a buen puerto. No respaldamos los dichos de la diputada Cordero, pero creo que tiene el derecho a una defensa y que este proceso siga avanzando”.