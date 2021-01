Se registran aglomeraciones en mall Plaza Vespucio La Florida por lanzamiento de zapatillas

Largas filas se han registrado durante la mañana de este jueves en el mall Plaza Vespucio La Florida producto de que dos tiendas realizarían el lanzamiento de unas zapatillas exclusivas.

Se trata de un calzado de la marca Nike, modelo Air Jordan, que se iban a vender en las tiendas Nike y Line.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, criticó las aglomeraciones, que se dan en tiempos de pandemia de coronavirus, y señaló que le pidió al centro comercial cerrar estas tiendas. “Le hemos mandado decir que tienen que cerrar”, dijo el edil.

“Acá no hay que esperar que la Seremi venga y te diga haga esto y esto otro. Es de sentido común. Por ejemplo, a los locatarios que están vendiendo estos productos se le van a contagiar sus trabajadores y a la vuelta de la esquina no van a tener cómo abrir. Y finalmente volvemos a entrar en cuarentena y el daño es mucho peor. En este país está esa mentalidad de que todo se arregla con normas”, dijo a TVN.

Además, criticó a la Contraloría, que hace unos meses señaló que los alcaldes no tienen la facultad de cerrar centros comerciales: “Lo que hizo el contralor hace seis o siete meses atrás cuando dijo que no teníamos facultades... ¿Hoy qué hacemos? ¿Qué contesto yo? ‘Mire no voy a hace nada, porque el contralor me dijo que no podía hacer nada’. No pues, si son mis vecinos los que se van a morir si se contagian. Tengo que hacerlo”.

Asimismo, un gerente del mall dijo al medio citado que “lo que pasó hoy fue el lanzamiento de una zapatilla que no estaba programado. Por la información que a mí me ha entregado la tienda no estaba avisado ni al público ni al centro comercial. Lo que hicimos fue tomar todas las medidas que están a nuestro alcance. No Fue un lanzamiento oficial ni autorizado”. Además, el ejecutivo dijo que este lanzamiento no se realizará hoy.

Por su parte, una trabajadora del centro comercial aseguró, en el matinal de CHV, que jóvenes habrían acampado adentro del recinto.

En otra parte, se le consultó por este hecho al ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, quien señaló: “Por más que uno haga muy buenas comunicaciones y fiscalizaciones es imposible estar en todas partes y en todo momento. Por tanto, necesitamos de las personas que ellos mismos asuman la responsabilidad y consecuencia de lo que significa vulnerar hoy día los normas sanitarias, que no es solamente ponerse en riesgo uno mismo, sino poner en riesgo a los otros, esto es una mirada de salud pública, parte de nuestra convivencia”.

La seremi de Salud, Paula Labra, en medio de la inauguración una residencia sanitaria en Providencia, dijo que “una zapatilla no vale lo que cuesta una vida. El hecho de estar aglomerados, eleva la posibilidad de contagio. (...) Estos son actos de irresponsabilidad y por eso nuestro equipo se encuentra allá fiscalizando”.