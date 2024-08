SEC por respuesta de Enel al corte de luz: “Los dos primeros días hubo un abandono del 50% de las llamadas”

La Superintendenta de Electricidad y Combustible (SEC), Marta Cabeza, abordó la mañana de este miércoles en Tele13 Radio la compleja situación que se vive en el país debido a los cerca de 82 mil clientes que permanecen ya por 6 días sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana tras el sistema frontal y la respuesta del servicio de Enel ante la emergencia.

Al respecto, la autoridad señaló que “no es razonable el tiempo que han pasado familias y gran cantidad de personas sin suministro eléctrico, no es razonable que las personas llamen a la empresa y la empresa no les responda”.

“Los dos primeros días hubo un abandono del 50% de las llamadas en Enel”, denunció.

Asimismo, y acerca del compromiso que sostuvo la empresa para restituir el suministro eléctrico para 60 mil clientes durante la jornada del lunes, Cabeza señaló que “el compromiso que hizo la empresa no se cumplió, que hizo frente a las autoridades (...) desde que hay un incumplimiento, las razones sobran y finalmente, estamos a la espera que el compromiso se cumpla”.

“No es razonable que aún sigamos con esta cantidad de clientes que están afectados”, reiteró.

Debido a esto, sostuvo, y frente a la fiscalización que le corresponde hacer a la SEC al incumplimiento, han formulado dos cargos antes de ayer y dos cargos nuevos.

“Dos cargos nuevos que tienen que ver con la verificación del incumplimiento y a ellos se exponen a sanciones que, a todas luces, van a ser ejemplificadoras”, afirmó. En esta línea, la autoridad fiscalizacora explicó que los primeros cargos realizados fueron debido a que las empresas tienen la obligación legal de constituirse en un tiempo determinado por ley de dos horas en zona urbana, en el punto de falla, y de identificar qué pasa, y eso no se cumplió.

“En la mayor cantidad de los casos, al primer día, no solo en dos horas, sino que en ocho horas, todavía no se llegaba al punto de falla”, expresó.

Por otra parte, los dos cargos nuevos guardan relación a una auditoría que realizaron a los canales de atención que tienen por ley que disponer las empresas para que las personas puedan llamar y tener una respuesta, y en donde el 50% de los llamados fueron abandonaron. El otro cargo es por la mantención que la empresa tenía que cumplir respecto a la obligación legal de mantener las líneas despejadas fue insuficiente en cuanto al mantenimiento”

Sobre la entrega de información errónea a la que se le acusó a Enel, la autoridad de la SEC sostuvo que “los primeros días, en los lugares que se nos indicó que había cuadrillas, no había y eso es inaceptable. Hay un monitoreo y debe estar permanente, por eso la entrega de la información, que fue sujeto a la formulación de cargos, es que se nos dijo que para la verificación no existió. Por tanto, hoy lo que viene es exigirle a la empresa que recomponga su confianza con los clientes, que le pagan la cuenta de luz, y que adicionalmente el sistema cuente con una empresa que esté a la altura de los desafíos”.

En cuando a las responsabilidades para mantener las líneas despejadas para aseguridad su funcionamiento frente a la emergencia, la superintendenta expresó que Enel “debió cortar la vegetación, o todos los elementos que impiden el funcionamiento del segmento eléctrico, y es claro en señalar la normativa que ellos son los responsables de tener las líneas despejadas”.