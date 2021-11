Subsecretaria Daza descarta cambios en Paso a Paso en RM: “No vamos a hacer cambios porque la situación tanto a nivel país como de la RM no lo amerita”

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, descartó una modificación en la movilidad en la RM, pese al aumento de contagios en las últimas semanas. Durante el habitual reporte televisado de los días lunes, la autoridad señaló que “la RM se va a mantener en preparación por el momento y también es la que tiene más porcentaje de vacunaron de dosis de refuerzo”.

Daza aseguró que si bien en la capital, los nuevos casos aumentaron en un 18% durante la última semana, esta es una cifra menor en comparación al 30% de las semanas anteriores. “En la RM, su incremento es menor que el resto del país”.

Asimismo, la subsecretaria añadió otro dato. “La positividad en los últimos tres días se ha mantenido alrededor del 4%, por lo tanto hemos visto enlentecimiento del incremento, pero tenemos que seguir mirando los números (y además) la situación de las camas críticas se ha mantenido establece, muy distinto a lo que fue la primera y segunda ola”.

Por ello, señaló que de momento no habrán mayores modificaciones en la movilidad en la región. “En este momento no vamos a hacer cambios especiales, porque estanos viendo que la situación tanto a nivel país, como de la RM no amerita realizar más cambios”.

Para la autoridad, la clave ha sido el proceso de inoculación de dosis de refuerzo a nivel masivo. “Sí hemos fortalecido de manera muy dinámica la vacunación de refuerzo que es uno de los pilares fundamentales para disminuir los contagios, las hospitalizaciones y los fallecimientos”.

Las declaraciones de Daza, van en línea con lo asegurado por el ministro del ramo, Enrique París, quien aseguró que pese al aumento de contagios “pensamos que nos encontramos ante un rebrote y no se trata de una tercera ola como algunos especialistas, respetados obviamente, han querido comunicar”.