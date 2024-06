Suprema enfrenta “intenso” pleno tras divulgación de chats que involucran a pareja de ministra Vivanco

Como es habitual los días lunes en la Corte Suprema, a las 14.30 horas de este 17 de junio comenzó el pleno de los titulares del máximo tribunal. Había varios puntos en tabla, aunque la temática que captó gran parte de la discusión fue la última polémica que tensiona a los magistrados.

Se trata de la controversia surgida a raíz de una de las publicaciones más recientes de Ciper, que dio cuenta de mensajes que, a juicio del citado medio, revelan supuestas gestiones de la pareja de la suprema Ángela Vivanco, Víctor Gonzalo Migueles, en la última nominación de fiscal nacional. En esta oportunidad, como deslizó el centro de investigación, con miras a que Carlos Palma, fiscal regional de Aysén, diera su apoyo a otro de los candidatos, recibiendo a cambio el pago de un doctorado y la opción cierta de encabezar la Fiscalía Regional Centro Norte.

Y es que considerando que los antecedentes fueron replicados rápidamente, aunque la propia ministra Vivanco -por medio de un comunicado- cuestionó la publicación y rechazó las “inexactitudes” que contenía, el asunto fue tema de obligado de discusión.

De hecho, como adelantó la misma Vivanco en la previa del pleno, sería ella misma quien plantearía el punto. “Solamente voy a contar dos palabras, también por deferencia a los ministros, para que ellos sepan, aunque seguramente lo saben ya. Pero es una deferencia”, dijo la ministra antes de ingresar a la instancia que reúne a los ministros del máximo tribunal.

Esa deferencia, eso sí, no tuvo todo el efecto que pretendía, pues de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, la abogada igualmente recibió reproches. Entre ellos, de parte de la ministra Andrea Muñoz, quien habría hecho presente su disconformidad con la situación. Propuso, de hecho, que se pasara a la ministra al comité de ética. Eso, sin embargo, no concitó el consenso y no se generaron acuerdos en la materia.

Aquello generó que tras el término del pleno, a eso de las 17:28 horas de este lunes, más de un ministro lo calificara como “intenso”, debido a los puntos que se habían abordado durante las tres horas que se extendió la instancia. Se espera, en todo caso, que parte de los reproches se repliquen durante la jornada del miércoles cuando está citado un pleno específicamente para abordar las filtraciones de chats que involucran a supremos y el mecanismo de sus nombramientos.

Los descargos de Vivanco

Pero antes de ingresar al pleno, y tras el término de la sesión de la Tercera Sala, la ministra Vivanco compareció ante los medios. “Una cosa es lo que hace una persona y otro lo que hace otra”, dijo tajante al inicio de sus explicaciones tras la publicación del fin de semana de Ciper.

Acto seguido, agregó: “Mi familia, ninguno de ellos tiene un puesto público, ninguno es funcionario público, ninguno trabaja para el Poder Judicial y las relaciones de amistad que tienen o los consejos que dan o las opiniones que vierten son a título personal y no me involucran”.

Eso sí, la magistrada descartó pronunciarse sobre el fondo de la revelada conversación. “De conversaciones personales de mi pareja o de mi familia no tengo ninguna noticia, ni pregunto ni tampoco estoy inmiscuida en eso porque no me corresponde. Del mismo modo que las conversaciones mías tampoco son un tema de mi familia, yo tengo muy separadas las aguas”, manifestó.

Ante la insistencia, Vivanco manifestó que hubo “exceso de buena fe, por una parte, que desgraciadamente no fue considerada de la misma manera por la otra”. Respecto de la comunicación que pretendía sostener con el fiscal nacional, Ángel Valencia, al respecto, aclaró que sería con miras a “transmitirle su preocupación”.

Finalmente, Vivanco reiteró -al igual que había señalado en un comunicado el domingo- que “hay una situación que involucra una cierta animosidad respecto del Poder Judicial y de ese punto de vista esto lo siento mucho”.

Las querellas tras el caso

En medio de la tensión registrada en los pasillos del Palacio de Tribunales durante la jornada, además, se sumaron las querellas presentadas por abogados que representan a las familias de conscriptos que participaron de la fatídica marcha realizada en Putre. En su caso, interpusieron acciones judiciales por presunto tráfico de influencias en nombramientos judiciales, otro hecho que ha enredado a la Corte Suprema la última semana.

Una de las querellas fue presentada por el penalista Fernando Leal en representación de tres de los soldados, por tráfico de influencias, prevaricación y omisión de denuncia, contra todos quienes resulten responsables, y la segunda por Sebastián Andrade, abogado de Romy Vargas, madre del fallecido conscripto Franco Vargas.

Y en ambas, se apunta a que los magistrados adolecerían de “notoria y evidente” imparcialidad. Las arremetidas, cabe hacer presente, se suman a la presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la cual ha sido fuertemente cuestionado por parlamentarios de oposición.

Estos últimos, de hecho, concurrieron durante la jornada hasta dependencias de Contraloría a fin de que se fiscalice el actuar del organismo encabezado por Consuelo Contreras.

En concreto, los jefes de bancada de Chile Vamos ingresaron un requerimiento para que se pesquise lo que a su juicio es un actuar que “excede las atribuciones del INDH y constituye una “ilegalidad manifiesta”, implicando un uso indebido de recursos fiscales.

Un esperado pleno

Si bien durante el pleno de este lunes se abordó la situación desencadenada tras la publicación de la conversación de la pareja de la ministra Vivanco, pese a que no estaba en la tabla de la instancia, la filtración de conversaciones vinculadas a nombramientos es algo que desde hace un tiempo viene afectando al Poder Judicial. Por lo mismo, el asunto será abordado en una sesión especial próximamente.

Y es que, además de las conversaciones de Migueles, también se han conocido otros chats a partir de la investigación del teléfono del abogado Luis Hermosilla, como las supuestas gestiones que éste habría realizado para que el ministro Jean Pierre Matus llegara hasta el máximo tribunal, así como también Antonio Ulloa a la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que fue desmentido por Matus.

La más reciente polémica del mismo tipo, se dio luego de que a partir de la incautación del teléfono del exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, se conocieron las gestiones que realizaba el otrora magistrado con los ministros Mario Carroza y el ahora exministro Lamberto Cisternas para que estos votaran por ciertos candidatos para cargos de notarios. También se conoció que el exjuez además realizó gestiones con el exministro de Defensa, Mario Desbordes, para que este apoyara la nominación a la ahora ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier.

El pasado viernes la Corte Suprema decidió suspender la revisión de causas para el próximo miércoles y consigo citar a un pleno extraordinario. Esperada instancia en el que se abordará todo lo que respecta al cuestionado sistema de nombramientos. Pleno que se prevé tan “intenso” como el de este lunes.