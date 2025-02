Sustracción de menor de edad: la extraña aparición de una niña de 13 años que fue reportada como extraviada el Día de San Valentín

“Hoy a la 1.20 de la madrugada (nombre de la niña) fue encontrada”.

Con esas palabras, la mañana de este miércoles, la fiscal Liliana Machuca de la Fiscalía Centro Norte comunicó que tras 12 días de intensa búsqueda se había logrado ubicar a salvo a la niña de 13 años que estaba desaparecida desde la noche del Día de San Valentín.

Pese a que la menor de edad estaba “sana y a salvo” al momento de aparecer, se abrió una causa penal por el presunto delito de sustracción de menor. Esto debido a la edad de la víctima y que se le vio junto a dos adultos, por lo que con o sin su voluntad se estaría frente a un delito que hoy es indagado por el Ministerio Público.

La salida de su casa

Fue el viernes 14 de febrero que I. A. salió sin el permiso de su familia desde su hogar ubicado en Estación Central. Las cámaras de seguridad en el ascensor del edificio en que reside la captaron arreglándose el pelo antes de dejar el domicilio. Estaba a punto de partir a un viaje familiar a Brasil y en ese momento sus padres explicaron que no tenía teléfono y que había dejado sus documentos en casa.

Su familia había podido reconstruir su recorrido a pie, hasta la intersección de Toro Mazote con la Alameda. Allí tomó el Metro desde la estación Padre Hurtado hasta Cal y Canto, entre las 22.00 y las 23.00 horas de ese día. Luego, un compañero de colegio reportó que la había visto al día siguiente en un parque acuático de Peñaflor con un sujeto alto, moreno y calvo, de entre 30 y 40 años. En el parque se recuperaron registros de cámaras que la mostraban con el sujeto.

Las diligencias estaban en desarrollo, aunque sorpresivamente fue la misma niña de 13 años quien se acercó a personal de Carabineros durante la madrugada de este 26 de febrero. Esto ocurrió, según el parte policial, en la intersección de las calles José Manuel Infante con Piedra Lobos, en la comuna de Renca. La niña de 13 años estaba bien y se limitó a sostener que había sido secuestrada, pero que había logrado escapar, de acuerdo con fuentes del caso.

De inmediato se le trasladó al Cesfam de la citada comuna, donde se constató que no presentaba lesiones visibles y luego se le derivó al Servicio Médico Legal (SML) para la realización de otros análisis.

“Se comunicó de esta situación de inmediato a su familia y ella ya está con ellos. Está con su madre, que es lo más importante en este punto”, comunicó al respecto la mencionada persecutora, quien también relevó las pericias que se encargaron en marco del caso al Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros y a la brigada correspondiente de la Policía de Investigaciones (PDI).

Aseveró, junto con ello, que la indagación se mantiene bajo reserva y que la niña tiene calidad de víctima.

“Hay muchas hipótesis, hay muchos antecedentes que se han reunido y la investigación sigue vigente. La víctima tiene 13 años de edad, por lo tanto, el tema de la voluntariedad no es lo principal. La investigación va a seguir adelante y se siguen revisando las diligencias desarrolladas por la policía”, especificó la fiscal Machuca.

El acercamiento a carabineros

De acuerdo con los detalles compartidos por el teniente coronel Ricardo Díaz, jefe (s) Departamento SEBV, la menor de edad se acercó al personal que estaba desplegado en Renca afirmando ser la niña que se estaba buscando.

“El contacto fue de forma inmediata, una vez que ella se acerca los efectivos avisan al departamento especializado y nosotros somos los que damos cuenta de que era la menor que estábamos buscando (...) Ella se acerca y señala que es la menor de edad que estaban buscando”, indicó el funcionario.

En medio de las diligencias, conforme al detalle entregado por el teniente coronel, se trazó los desplazamientos que ella realizó, identificando a dos sujetos como blanco de interés, ya que mantuvieron algún tipo de interacción con la menor de edad. “Eso es parte del proceso de investigación, pero lo importante es que se ha encontrado a la menor y que está en buen estado de salud”, afirmó.

“Estamos en una etapa procesal intermedia donde tenemos medios probatorios que sindican una supuesta vinculación de estas dos personas con esta menor. Son dos ciudadanos extranjeros mayores de edad, pero si tienen responsabilidad o culpabilidad en un delito más gravoso, es materia de investigación. Hasta ahora no se tenía su ubicación, pero hoy ella ya está con sus padres”, complementó Díaz.

¿Por qué salió de su casa?

Conforme a los antecedentes que compartió hace algunos días el abogado Javier Torres, de la Defensoría Penal Municipal de Estación Central y quien ha estado acompañando a la familia de la niña, su salida desde el hogar se produjo luego que discutiera con su madre.

“La hipótesis de la familia apunta a que el extravío surge a raíz de una discusión que tiene la madre con la menor”, sostuvo el abogado.

Agregó, en ese sentido, que “en entrevista con la madre, ella me menciona que producto de la etapa de desarrollo actual de adolescencia de la joven, ella tuvo una discusión en particular con la hija, a lo cual abandonó el inmueble del departamento y posteriormente regresa y no pudo ingresar al departamento, por lo cual ella decide huir”.

Junto con ello, también indicó que existirían imágenes recabadas por la Policía de Investigaciones, de las que se podrían obtener pistas de quién o quiénes son los sujetos que estuvieron con la menor de edad.

“Inicialmente podrían dar atisbos de estas personas. Dichas imágenes se están periciando”, manifestó.

De acuerdo con fuentes del caso, el sujeto con quien la menor de edad se trasladó hasta el parque acuático está identificado y el segundo sería un tatuador con el que pasó unos días en una casa en Independencia. Por lo mismo, se siguen desplegando una serie de diligencias al respecto y pronto se espera contar con el testimonio de la víctima.