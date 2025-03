Tras agresión a docente: Cataldo viaja a la Región del Ñuble y sostiene reunión con autoridades locales sobre convivencia educativa

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, visitó esta jornada la Región de Ñuble con el objetivo de sostener una reunión de trabajo con autoridades regionales y comunales sobre convivencia educativa. Esto, en el marco de la brutal agresión sufrida por una docente de Trehuaco por un estudiante de 14 años.

Al respecto, la autoridad expresó tras la reunión que junto con esperar que la docente agredida tenga “una pronta mejoría” y que estarán “muy atentos” a la evolución, no solo de su salud, sino también de su situación laboral y personal, también en la reunión manifestaron una preocupación por el estudiante que atacó a la profesora.

“Porque es una característica particular la que tenemos acá presente, no es un hecho que haya tenido dolo o que haya sido voluntario, sino que es parte de una condición por ser estudiante TEA”, detalló. “Y aquí quiero hacer un llamado a nombre de todos -creo que cuento con ese respaldo de todos los que estuvimos en la reunión- hacer un llamado a la responsabilidad: no podemos iniciar acciones que vulneren el derecho de ese estudiante, que tiene una condición que lamentablemente generó este hecho. Creemos que tiene que ser protegido, que tenemos que resguardarlos, porque han tenido amenazas, ha tenido acoso por redes sociales”.

“Por lo tanto, hacer un llamado también a actuar con mucha responsabilidad a quienes son los adultos y que deben demostrar estar a la altura de las circunstancias”, sostuvo. “La violencia con violencia no se combate, menos cuando hay una situación que presenta al estudiante que es una condición de neurodivergencia que no podemos soslayar”.

Por otra parte, en la reunión también abordaron las medidas a tomar para apoyar a la comunidad.

“Ya está coordinado con el municipio y por los próximos cuatro meses vamos a disponer de un dispositivo de contención y apoyo en emergencia para esta situación, para trabajar con toda la comunidad, al mismo tiempo que estamos evaluando el presupuesto para poder desplegar un gran programa que contamos como Ministerio de Educación que se llama Habilidades para la Vida”, expresó.

Este programa, señaló, “dispone a profesionales que trabajan con la comunidad educativa permanentemente en los temas socioemocionales y eso es un apoyo que va a ser muy potente para la comunidad. Por ahora, vamos a partir con el dispositivo de emergencia que nos parece es lo que se requiere para contener a la comunidad educativa (...) también vamos a desplegar una convocatoria de infraestructuras para avanzar en la instalación de aulas de contención y de regulación emocional que es muy importante para abordar estos problemas”.

Asimismo, señaló, también abordaron la Ley de Convivencia Educativa que se encuentra en trámite legislativo , y “algunos otros proyectos de ley que vienen en camino”, los cuales señaló, que van a generar más capacidad institucional de instrumentos, “pero también de recursos para enfrentar las dificultades con las que hoy el sistema asume este aumento exponencial en lo que tiene que ver con los problemas de convivencia y también de atención a la diversidad”.

Cataldo por caso de fotos eróticas filtradas de profesora de Carahue

El ministro también fue consultado la filtración de fotografías eróticas de una profesora de un liceo de Carahue que utilizaba una plataforma para adultos, Cataldo explicó que como Mineduc no tienen factultades para tomar alguna medida ya que “la profesora desarrolla una actividad que no es ilegal”.

“Obviamente uno podrá evaluar si corresponde o no, y eso es algo que corresponde a su empleador y a ella como profesional de la educación. No voy a hacer un juicio moral al respecto, pero por cierto que también hay que considerar que ella está siendo vulnerada en sus derechos”

“Esas fotos no deberían estar filtrándose ni socializándose. Por tanto, también hay que entender que ella en esas dimensiones es víctima. Entiendo que esto está judicializado y esperemos a ver qué es lo que la Justicia determina”, indicó.