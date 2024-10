Tras conversaciones con Hermosilla y Chadwick: funcionarios del Ministerio Público piden que fiscal nacional se inhabilite en el caso Audio

Luego de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, reconociera haber sostenido conversaciones y encuentros con el abogado Luis Hermosilla, y con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, dos asociaciones de funcionarios del Ministerio Público solicitaron que el persecutor jefe del país se inhabilite del caso Audio con el fin de “dar señales claras de transparencia” en las diversas investigaciones que se llevan a cabo.

Cabe recordar que el pasado miércoles, el fiscal nacional confirmó en conversación con T13 radio, que en junio de 2022 tuvo un intercambio de mensajes a través de WhatsApp, con Luis Hermosilla. Valencia aseguró que el diálogo se produjo “antes de que postulara siquiera a la Fiscalía”.Asimismo, afirmó que en octubre de 2022 comenzó “a trabajar media jornada por tres meses en la Universidad de San Sebastián, y, por supuesto, con Andrés Chadwick había tenido conversaciones para los efectos de ver si era posible entrar o no entrar, esas cosas, y eso no está en los mensajes de WhatsApp, o si están quizás, por lo menos yo no los tengo”.

Adicionalmente Valencia dio a conocer que posterior a junio de 2022, sostuvo un encuentro con Luis Hermosilla. “Respecto a Hermosilla, aunque esos fueron los últimos mensajes de WhatsApp, yo recuerdo... yo tuve una conversación, me junté con Hermosilla a tomar un café, y también con Andrés Chadwick, esto fue pocas semanas después de yo haber entrado a la Fiscalía, también solamente por un tema personal”, reconoció.

Esto llevó incluso a que, tras las críticas a su falta de transparencia por no haber informado con anterioridad de estos contactos y encuentros, el Senado oficiara a la Fiscalía Nacional y a su jefe, el propio Ángel Valencia, para conocer el tenor de estos diálogos.

Carta al Consejo de Fiscales

Es así como esta jornada, en una carta dirigida al Consejo de Fiscales, la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte (Affremcen) y la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público de la Región de O’Higgins exigieron la inhabilitación de Valencia en el caso.

En el texto, destacan que “es fundamental dar señales claras de transparencia en las diversas investigaciones que la institución lleva a cabo. Esto es un deber hacia la ciudadanía y la opinión pública, y es inaceptable que relaciones previas con investigados e imputados, comprometan la credibilidad de nuestras investigaciones y la reputación de la institución. Por ello, es imprescindible que todas las personas con vínculos cercanos, indebidos o no, se inhabiliten en estos procesos”.

Agregan que “es necesario posicionar la transparencia, la ética y la probidad como ejes centrales del actuar del Ministerio Público. No debe haber espacio para apoyos corporativos ni individuales que puedan empañar estos principios”.

“Por estas razones, solicitamos respetuosamente que el fiscal nacional Ángel Valencia se inhabilite de cualquier investigación ligada al caso Audio o, en su defecto, que los fiscales regionales sean quienes soliciten la inhabilidad del fiscal nacional, de acuerdo a los artículos 55 N°1 y 59 de la ley orgánica del Ministerio Publico N° 19.640, dado su conocido vínculo con los señores Hermosilla y Chadwick, y las explicaciones poco claras que se han dado al respecto”.

“Esta solicitud de inhabilidad es un acto necesario que reafirma nuestro compromiso con la probidad”, destacan los funcionarios en el texto.