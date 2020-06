Un reporte diario y uno semanal: Así son los dos informes de fallecidos por Covid-19 del Minsal que coexistirán desde hoy

¿Se pueden sumar ambos reportes? La respuesta es no. Como los informes no son estrictamente comparables, una suma directa de las cifras puede generar errores. Entre otros elementos, esto permite seguir analizando la comparación de cómo evoluciona la cantidad de decesos del informe diario, al tiempo que semana a semana se puede comparar las cifras entregadas por el DEIS respecto a las muertes sin PCR. “Estas dos informaciones no se pueden sumar porque tienen metodologías distintas y objetivos distintos”, destacó después de la comparecencia diaria la subsecretaria Paula Daza.